https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
الروبل ينهي عام 2022 مرتفعا رغم أسوأ موجة تقلبات منذ 24 عاما
الروبل ينهي عام 2022 مرتفعا رغم أسوأ موجة تقلبات منذ 24 عاما
ارتفع الروبل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلبا اليوم الجمعة، ورغم تسجيله خسائر عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، فإنه سجل تعافيا كاملا من أدنى مستوياته... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:30+0000
2022-12-30T17:30+0000
2022-12-30T17:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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فقد الروبل نحو 11%مقابل الدولار منذ دخول سقف أسعار صادرات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب بيانات وكالة "رويترز".ومع ذلك، وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينتش (16:44 بتوقيت موسكو)، كان الروبل أقوى بنسبة 4% مقابل الدولار عند مستوى 69.30، مستعيدا قوته بعدما بلغ أدنى مستوى في 8 أشهر عند 72.9175 الذي سجله في الجلسة السابقة.تعافي الروبل وعودته إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية والعقوبات الغربية جاءت رغم أنه شهد هذا العام ثلاثة من أكبر أربعة انخفاضات شهرية منذ عام 2015. كان هذا العام الأكثر تقلبا للروبل منذ عام 1998. بدأت العملة الروسية عام 2022 عند مستوى 74.5 للدولار.مع فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هبوط الروبل إلى مستوى قياسي منخفض عند 120 مقابل الدولار في مارس/ آذار.ومع ذلك، تعافت العملة الروسية منذ ذلك الحين ووصلت إلى ما دون مستوى 60 روبلا للدولار، وقضت معظم العام كأفضل عملة رئيسية أداء في العالم، مدعومة بضوابط رأس المال وتراجع الواردات، قبل أن تفقد مركزها بسبب تراجع هذا الشهر.خلال جلسة الجمعة، ارتفع الروبل بنسبة 3.4% ليتداول عند 73.42 مقابل اليورو، وصعد بنسبة 2.9% مقابل اليوان إلى 9.89. ضاعفت روسيا الحد الأقصى لحصة اليوان في صندوق الثروة الوطني إلى 60%.صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022. في غضون ذلك، أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.
https://sputnikarabic.ae/20221230/أسواق-الأسهم-العالمية-تشهد-أسوأ-أعوامها-منذ-الأزمة-المالية-في-2008-1071772131.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
الروبل ينهي عام 2022 مرتفعا رغم أسوأ موجة تقلبات منذ 24 عاما
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ارتفع الروبل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلبا اليوم الجمعة، ورغم تسجيله خسائر عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، فإنه سجل تعافيا كاملا من أدنى مستوياته لهذا العام.
فقد الروبل نحو 11%مقابل الدولار منذ دخول سقف أسعار صادرات النفط الروسية
حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
ومع ذلك، وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينتش (16:44 بتوقيت موسكو)، كان الروبل أقوى بنسبة 4% مقابل الدولار عند مستوى 69.30، مستعيدا قوته بعدما بلغ أدنى مستوى في 8 أشهر عند 72.9175 الذي سجله في الجلسة السابقة.
تعافي الروبل وعودته إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية والعقوبات الغربية جاءت رغم أنه شهد هذا العام ثلاثة من أكبر أربعة انخفاضات شهرية منذ عام 2015. كان هذا العام الأكثر تقلبا للروبل منذ عام 1998. بدأت العملة الروسية عام 2022 عند مستوى 74.5 للدولار.
مع فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هبوط الروبل إلى مستوى قياسي منخفض عند 120 مقابل الدولار في مارس/ آذار.
ومع ذلك، تعافت العملة الروسية
منذ ذلك الحين ووصلت إلى ما دون مستوى 60 روبلا للدولار، وقضت معظم العام كأفضل عملة رئيسية أداء في العالم، مدعومة بضوابط رأس المال وتراجع الواردات، قبل أن تفقد مركزها بسبب تراجع هذا الشهر.
خلال جلسة الجمعة، ارتفع الروبل بنسبة 3.4% ليتداول عند 73.42 مقابل اليورو، وصعد بنسبة 2.9% مقابل اليوان إلى 9.89. ضاعفت روسيا الحد الأقصى لحصة اليوان في صندوق الثروة الوطني إلى 60%.
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد
الروسي من عام 2022. في غضون ذلك، أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.