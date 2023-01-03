https://sputnikarabic.ae/20230103/صحيفة-الجيش-الأمريكي-ينشر-وحدة-من-القوات-المظلية-بالقرب-من-حدود-أوكرانيا-1071897779.html

صحيفة: الجيش الأمريكي ينشر وحدة من القوات المظلية بالقرب من حدود أوكرانيا

صحيفة: الجيش الأمريكي ينشر وحدة من القوات المظلية بالقرب من حدود أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة قامت بنشر "الفرقة 101" المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T16:48+0000

2023-01-03T16:48+0000

2023-01-03T16:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

الجيش الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/88/1020328829_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_ba1bd5adea28b5d3398a23f9fd993861.jpg

ووفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتبر ذلك أول عملية انتشار للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.وذكرت الصحيفة أن الفرقة الملقبة بـ"Screaming Eagles" (النسور الصارخة) أصبحت أقرب وحدة من الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا، في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 101 تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية، على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية، بحسب الصحيفة.وأشارت إلى أن التمارين المشتركة بين الجانبين تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بمروحيات وحفر خنادق مماثلة لتك الموجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.تعتبر مهمة الفرقة 101 نموذجا لسلوك الجيش الأمريكى الذي بدأ في السنوات الأخيرة يتفادى خوض حروب مباشرة، وينتهج سياسة ردع الخصوم بتدريب الحلفاء وتقديم شحنات الأسلحة ومساعدات أخرى، لتحقيق أهدافه. وفقا للصحيفة.

https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن