https://sputnikarabic.ae/20230103/صحيفة-الجيش-الأمريكي-ينشر-وحدة-من-القوات-المظلية-بالقرب-من-حدود-أوكرانيا-1071897779.html
صحيفة: الجيش الأمريكي ينشر وحدة من القوات المظلية بالقرب من حدود أوكرانيا
صحيفة: الجيش الأمريكي ينشر وحدة من القوات المظلية بالقرب من حدود أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة قامت بنشر "الفرقة 101" المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:48+0000
2023-01-03T16:48+0000
2023-01-03T16:49+0000
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ووفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتبر ذلك أول عملية انتشار للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.وذكرت الصحيفة أن الفرقة الملقبة بـ"Screaming Eagles" (النسور الصارخة) أصبحت أقرب وحدة من الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا، في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 101 تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية، على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية، بحسب الصحيفة.وأشارت إلى أن التمارين المشتركة بين الجانبين تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بمروحيات وحفر خنادق مماثلة لتك الموجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.تعتبر مهمة الفرقة 101 نموذجا لسلوك الجيش الأمريكى الذي بدأ في السنوات الأخيرة يتفادى خوض حروب مباشرة، وينتهج سياسة ردع الخصوم بتدريب الحلفاء وتقديم شحنات الأسلحة ومساعدات أخرى، لتحقيق أهدافه. وفقا للصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
صحيفة: الجيش الأمريكي ينشر وحدة من القوات المظلية بالقرب من حدود أوكرانيا
16:48 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة قامت بنشر "الفرقة 101" المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا.
ووفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز
"، يعتبر ذلك أول عملية انتشار للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الفرقة الملقبة بـ"Screaming Eagles" (النسور الصارخة) أصبحت أقرب وحدة من الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
، في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضافت أن جنود الفرقة يقيمون في قاعدة ميخائيل كوجلنيسيانو الجوية جنوب شرقي رومانيا، التي لا تستغرق رحلة صاروخ روسي للوصول إليها سوى 7 دقائق من شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 101 تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية، على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن التمارين المشتركة بين الجانبين تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بمروحيات وحفر خنادق مماثلة لتك الموجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.
تعتبر مهمة الفرقة 101 نموذجا لسلوك الجيش الأمريكى
الذي بدأ في السنوات الأخيرة يتفادى خوض حروب مباشرة، وينتهج سياسة ردع الخصوم بتدريب الحلفاء وتقديم شحنات الأسلحة ومساعدات أخرى، لتحقيق أهدافه. وفقا للصحيفة.