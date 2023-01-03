https://sputnikarabic.ae/20230103/متحدث-لـسبوتنيك-الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لتجنب-التصعيد-على-خلفية-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-1071893760.html
متحدث لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يدعو لتجنب التصعيد على خلفية اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
متحدث لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يدعو لتجنب التصعيد على خلفية اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
أكد الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى صباح اليوم. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:19+0000
2023-01-03T15:19+0000
2023-01-03T15:19+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6b13d415f8eae3295871e5f8436da544.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، ونتابع الأفعال التي تتعارض مع ذلك فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".وقال متحدث باسم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه زار مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية الثلاثاء للمرة الأولى منذ توليه المنصب، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين يرون في هذه الخطوة استفزازا.ونشر موقع يديعوت الإخباري صورا للوزير بن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة.وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أحداث عنف.وقال بن غفير في بيان نشره المتحدث باسمه "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس"، بعد أن حذرت حركة المقاومة الفلسطينية من أن هذه الخطوة "خط أحمر".
https://sputnikarabic.ae/20230103/أبوالغيط-تصرفات-بن-غفير-قد-تشعل-حربا-دينية-1071881567.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
متحدث لـ"سبوتنيك": الاتحاد الأوروبي يدعو لتجنب التصعيد على خلفية اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
تابعنا عبر
أكد الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى صباح اليوم.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، ونتابع الأفعال التي تتعارض مع ذلك فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف عثمان "الأسابيع الماضية شهدت زيادة خطيرة في التوتر والإصابات. من المهم وقف التصعيد وتجنب أي أعمال واستفزازات تغذي هذا التوتر".
ونقل عثمان دعوة الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف الفاعلة على الأرض وفي المنطقة إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس من أجل منع أي تصعيد".
وقال متحدث باسم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه زار مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية الثلاثاء للمرة الأولى منذ توليه المنصب، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين يرون في هذه الخطوة استفزازا.
ونشر موقع يديعوت الإخباري صورا للوزير بن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة.
وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أحداث عنف.
وقال بن غفير في بيان نشره المتحدث باسمه "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس"، بعد أن حذرت حركة المقاومة الفلسطينية من أن هذه الخطوة "خط أحمر".