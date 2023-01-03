https://sputnikarabic.ae/20230103/مقتل-4-أشخاص-في-حادث-طريق-وسط-نيجيريا-1071870873.html
مقتل 4 أشخاص في حادث طريق وسط نيجيريا
مقتل 4 أشخاص في حادث طريق وسط نيجيريا
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون عند انقلاب شاحنة بسرعة كبيرة على طريق وسط نيجيريا مساء يوم الأحد، وفقا لما ذكره مسؤول يوم الاثنين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T04:26+0000
2023-01-03T04:26+0000
2023-01-03T04:26+0000
العالم
اخبار نيجيريا
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وأفاد رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية في ولاية النيجر كومار تسوكوام في بيان، أن الحادث وقع في قرية نامي بمنطقة أجاي الحكومية المحلية في ولاية النيجر، حيث انقلبت شاحنة بداخلها 49 شخصا إثر فقدان السيطرة على السرعة الزائدة.وأشار إلى أن "الحادث شمل 49 رجلا، من بينهم 4 وفيات و3 مصابين، فيما نجا 42 شخصا دون أن يُلحق بهم أي أذى"، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.وفي الوقت نفسه، نصح تسوكوام سائقي السيارات بمراعاة الحد الأقصى للسرعة دائمًا لتجنب الحوادث.جدير بالذكر أن كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/مقتل-7-أشخاص-إثر-اصطدام-سيارة-بحشد-خلال-كرنفال-في-نيجيريا-1071703573.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اخبار نيجيريا
مقتل 4 أشخاص في حادث طريق وسط نيجيريا
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون عند انقلاب شاحنة بسرعة كبيرة على طريق وسط نيجيريا مساء يوم الأحد، وفقا لما ذكره مسؤول يوم الاثنين.
وأفاد رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية في ولاية النيجر كومار تسوكوام في بيان، أن الحادث وقع في قرية نامي بمنطقة أجاي الحكومية المحلية في ولاية النيجر، حيث انقلبت شاحنة بداخلها 49 شخصا
إثر فقدان السيطرة على السرعة الزائدة.
وأشار إلى أن "الحادث شمل 49 رجلا، من بينهم 4 وفيات و3 مصابين، فيما نجا 42 شخصا دون أن يُلحق بهم أي أذى"، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
28 ديسمبر 2022, 15:09 GMT
وفي الوقت نفسه، نصح تسوكوام سائقي السيارات بمراعاة الحد الأقصى للسرعة دائمًا لتجنب الحوادث.
جدير بالذكر أن كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.