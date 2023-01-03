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https://sputnikarabic.ae/20230103/ملاوي-تعلن-استمرار-إغلاق-المدارس-حتى-إشعار-آخر-بسبب-تفشي-وباء-الكوليرا-1071871181.html
ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا
ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا
أعلنت السلطات في ملاوي استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا في البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T05:08+0000
2023-01-03T05:08+0000
العالم
الكوليرا
مالاوي
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وأوضحت وزارة الصحة الملاوية، أن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية سببه الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عن المرض.وبينت أن العودة إلى المدارس أرجئت أسبوعين على الأقل في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبية، بعد أن كان مقررا أن يستأنف الطلاب الدراسة اليوم الثلاثاء.وسجلت ملاوي الواقعة في جنوب أفريقيا زهاء 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ مارس الماضي.وصنفت منظمة الصحة العالمية التفشي الحالي للكوليرا في ملاوي بأنه أكبر تفش لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.
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العالم, الكوليرا, مالاوي
العالم, الكوليرا, مالاوي

ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا

05:08 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / AMOS GUMULIRAانتشار الكوليرا في مالاوي
انتشار الكوليرا في مالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / AMOS GUMULIRA
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أعلنت السلطات في ملاوي استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا في البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة الملاوية، أن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية سببه الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عن المرض.
وبينت أن العودة إلى المدارس أرجئت أسبوعين على الأقل في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبية، بعد أن كان مقررا أن يستأنف الطلاب الدراسة اليوم الثلاثاء.
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وسجلت ملاوي الواقعة في جنوب أفريقيا زهاء 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ مارس الماضي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية التفشي الحالي للكوليرا في ملاوي بأنه أكبر تفش لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.
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