https://sputnikarabic.ae/20230103/ملاوي-تعلن-استمرار-إغلاق-المدارس-حتى-إشعار-آخر-بسبب-تفشي-وباء-الكوليرا-1071871181.html

ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا

ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا

أعلنت السلطات في ملاوي استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا في البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T05:08+0000

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العالم

الكوليرا

مالاوي

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وأوضحت وزارة الصحة الملاوية، أن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية سببه الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عن المرض.وبينت أن العودة إلى المدارس أرجئت أسبوعين على الأقل في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبية، بعد أن كان مقررا أن يستأنف الطلاب الدراسة اليوم الثلاثاء.وسجلت ملاوي الواقعة في جنوب أفريقيا زهاء 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ مارس الماضي.وصنفت منظمة الصحة العالمية التفشي الحالي للكوليرا في ملاوي بأنه أكبر تفش لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.

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