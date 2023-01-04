https://sputnikarabic.ae/20230104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-في-نابلس-1071938147.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في نابلس بالضفة الغربية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T20:04+0000
2023-01-04T20:04+0000
2023-01-04T20:06+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
نابلس
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة من طراز "راكب السماء" سقطت خلال نشاط عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم.وأكدت الإذاعة العبرية أنه تم جمع الطائرة الإسرائيلية المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من الطراز نفسه "راكب السماء" في غلاف قطاع غزة.وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة"، مضيفا بأن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, نابلس, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, نابلس, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس
20:04 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 20:06 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة من طراز "راكب السماء" سقطت خلال نشاط عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم.
وأكدت الإذاعة العبرية أنه تم جمع الطائرة الإسرائيلية المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي
تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من الطراز نفسه "راكب السماء" في غلاف قطاع غزة.
وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء"
تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة"، مضيفا بأن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".