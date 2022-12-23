https://sputnikarabic.ae/20221223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-في-غلاف-قطاع-غزة-1071530949.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غلاف قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غلاف قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "راكب السماء" في غلاف قطاع غزة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T17:20+0000
2022-12-23T17:20+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة".وقد انطلقت في معظم المدن الفلسطينية، في الأيام القليلة الماضية، مسيرات منددة بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، واتشحت المدن والقرى بالسواد حداداً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد.وأعلنت محافظات عدة الإضراب الشامل، وفي مدينة رام الله طالبت عائلة الأسير أبو حميد السلطات الإسرائيلية تسليم جثمانه المحتجز.وقال ناجي أبو حميد لـ"سبوتنيك": "نريد أن نزف ناصر على الأكتاف، ونريد أن نلف ناصر بالعلم الفلسطيني وكذلك كل الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، نحن نريد لهم عرساً يليق بهم، ولن نقبل العزاء حتى يتم الدفن لهذا القائد بشكل يليق به".واندلعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه الشبان الغاضبين، وأصيب عدد منهم بحالات اختناق.وقد حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وفاة الأسير، ناصر أبو حميد، في السجون الإسرائيلية، ودعا اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من السجون الإسرائيلية.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غلاف قطاع غزة
17:20 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "راكب السماء" في غلاف قطاع غزة.
رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة".
وأضاف أدرعي بأن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".
وقد انطلقت في معظم المدن الفلسطينية، في الأيام القليلة الماضية، مسيرات منددة بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، واتشحت المدن والقرى بالسواد حداداً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد
.
وأعلنت محافظات عدة الإضراب الشامل، وفي مدينة رام الله طالبت عائلة الأسير أبو حميد السلطات الإسرائيلية تسليم جثمانه المحتجز.
وقال ناجي أبو حميد لـ"سبوتنيك": "نريد أن نزف ناصر على الأكتاف، ونريد أن نلف ناصر بالعلم الفلسطيني وكذلك كل الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، نحن نريد لهم عرساً يليق بهم، ولن نقبل العزاء حتى يتم الدفن لهذا القائد بشكل يليق به".
واندلعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه الشبان الغاضبين، وأصيب عدد منهم بحالات اختناق.
وقد حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وفاة الأسير، ناصر أبو حميد، في السجون الإسرائيلية، ودعا اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من السجون الإسرائيلية.