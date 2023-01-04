https://sputnikarabic.ae/20230104/الرئيس-السوري-يستقبل-وزير-خارجية-الإمارات-ويناقشان-تعزيز-العلاقات-الاقتصادية-1071928285.html
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية الإمارات ويناقش معه تعزيز العلاقات الاقتصادية
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية الإمارات ويناقش معه تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث معه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:30+0000
2023-01-04T15:30+0000
2023-01-04T15:53+0000
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وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسد بحث مع عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.وذكرت الوكالة أن بشار الأسد ناقش مع عبد الله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أجرى زيارة إلى الإمارات في شهر مارس/ آذار الماضي، وهي أول زيارة إلى دولة عربية منذ اندلاع أحداث 2011، حيث اجتمع مع عدد من قادة الدولة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية الإمارات ويناقش معه تعزيز العلاقات الاقتصادية
15:30 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحث معه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسد بحث مع عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.
وذكرت الوكالة أن بشار الأسد
ناقش مع عبد الله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أجرى زيارة إلى الإمارات في شهر مارس/ آذار الماضي، وهي أول زيارة إلى دولة عربية منذ اندلاع أحداث 2011، حيث اجتمع مع عدد من قادة الدولة.