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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/السلطات-الأمنية-تعتقل-مواطنا-في-مقاطعة-زابوروجيه-لتعاونه-مع-المخابرات-الأوكرانية-1071912200.html
السلطات الأمنية تعتقل مواطنا في مقاطعة زابوروجيه لتعاونه مع المخابرات الأوكرانية
السلطات الأمنية تعتقل مواطنا في مقاطعة زابوروجيه لتعاونه مع المخابرات الأوكرانية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال مواطن من سكان مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه كان يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T06:49+0000
2023-01-04T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المراسل أن السلطات الأمنية اعتقلت شخصا يعيش في مدينة ميليتوبول وعمل طيلة الفترة السابقة بنقل معلومات مرتبطة بمواقع وحركة الأفراد والآليات التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى المخابرات الأوكرانية.وأصدرت السلطات الأمنية بيانا وجاء فيه: "في سياق أنشطة البحث العملياتي، تم اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية من خلال الإنترنت، حيث قام المواطن المذكور أعلاه بنقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسي".واضاف البيان: "المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدي من العسكريين في القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء.
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السلطات الأمنية تعتقل مواطنا في مقاطعة زابوروجيه لتعاونه مع المخابرات الأوكرانية

06:49 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال مواطن من سكان مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه كان يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية.
وذكر المراسل أن السلطات الأمنية اعتقلت شخصا يعيش في مدينة ميليتوبول وعمل طيلة الفترة السابقة بنقل معلومات مرتبطة بمواقع وحركة الأفراد والآليات التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى المخابرات الأوكرانية.
وأصدرت السلطات الأمنية بيانا وجاء فيه: "في سياق أنشطة البحث العملياتي، تم اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية من خلال الإنترنت، حيث قام المواطن المذكور أعلاه بنقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسي".
واضاف البيان: "المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدي من العسكريين في القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء.
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