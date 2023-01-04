https://sputnikarabic.ae/20230104/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-تعرض-قوات-التحالف-الدولي-في-سوريا-لهجوم-بصاروخين-1071924835.html
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض قوات التحالف الدولي في سوريا لهجوم بصاروخين
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض قوات التحالف الدولي في سوريا لهجوم بصاروخين
أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية "سنتكوم" استهداف مركز التحالف الدولي في حقل كونوكو، شمال شرقي سوريا، بصاروخين اليوم. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T14:00+0000
2023-01-04T14:00+0000
2023-01-04T14:00+0000
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وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.وتابعت القيادة: "الاستهداف لم يؤد إلى جرحى أو أضرار في القاعدة أو بالممتلكات. وبعد أن مسحت قوات سورية الديمقراطية الموقع، تبين وجود صاروخ ثالث غير منفجر".من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين يتم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة".وسبق وأن أعلنت "سنتكوم" في 26 نوفمبر الماضي استهداف قوات التحالف في قاعدة الدوريات الأمريكية بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة بصاروخين.وأكدت وقتها أيضا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو بممتلكات قوات التحالف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض قوات التحالف الدولي في سوريا لهجوم بصاروخين
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أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية "سنتكوم" استهداف مركز التحالف الدولي في حقل كونوكو، شمال شرقي سوريا، بصاروخين اليوم.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.
وتابعت القيادة: "الاستهداف لم يؤد إلى جرحى أو أضرار في القاعدة أو بالممتلكات. وبعد أن مسحت قوات سورية الديمقراطية الموقع، تبين وجود صاروخ ثالث غير منفجر".
من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو إن "الهجمات
من هذا النوع تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين يتم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة".
وسبق وأن أعلنت "سنتكوم" في 26 نوفمبر الماضي استهداف قوات التحالف
في قاعدة الدوريات الأمريكية بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة بصاروخين.
وأكدت وقتها أيضا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو بممتلكات قوات التحالف.