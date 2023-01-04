https://sputnikarabic.ae/20230104/بسفارة-في-جزر-سليمان-أمريكا-تسعى-لمواجهة-النفوذ-الصيني-في-المحيط-الهادئ-1071938276.html
بسفارة في جزر سليمان... أمريكا تسعى لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهادئ
بسفارة في جزر سليمان... أمريكا تسعى لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهادئ
تمضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطط لإعادة فتح سفارتها في جزر سليمان لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في المحيط الهادئ. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T20:11+0000
2023-01-04T20:11+0000
2023-01-04T20:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جزر سليمان
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أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس أنها ستقيم سفارة مؤقتة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، في موقع القنصلية الأمريكية السابقة.وذكرت أن السفارة المتواضعة ستبدأ عملها باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين وخمسة موظفين محليين بتكلفة سنوية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويا، بحسب "الأسوشيتد برس".وأبلغت الوزارة المشرعين قبل نحو عام أن النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة يجعل إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في جزر سليمان أولوية.ومنذ هذا الإخطار في فبراير/ شباط، وقعت جزر سليمان حلفا أمنيا مع الصين وواجهت الولايات الأمر بإرسال عدة وفود رفيعة المستوى إلى الجزر.وكانت واشنطن قد أغلقت سفاراتها في هونيارا في عام 1993 كجزء من التخفيض العالمي في الوظائف والأولويات الدبلوماسية في أعقاب الحرب الباردة.لكنها رأت منذ ذلك الحين أن صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية يتطلب اهتماما أمريكيا كجزء من استراتيجيتها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة بكين، لا سيما في جزر سليمان.يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني في أبريل/ نيسان الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220508/أستراليا-تتعهد-بمنع-الصين-من-إقامة-قاعدة-عسكرية-في-جزر-سليمان-1061995103.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان
الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان
بسفارة في جزر سليمان... أمريكا تسعى لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهادئ
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تمضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطط لإعادة فتح سفارتها في جزر سليمان لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في المحيط الهادئ.
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس أنها ستقيم سفارة مؤقتة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، في موقع القنصلية الأمريكية السابقة.
وذكرت أن السفارة المتواضعة ستبدأ عملها باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين وخمسة موظفين محليين بتكلفة سنوية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويا، بحسب "الأسوشيتد برس".
وأبلغت الوزارة المشرعين قبل نحو عام أن النفوذ الصيني المتنامي
في المنطقة يجعل إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في جزر سليمان أولوية.
وأضافت أنه من المتوقع في نهاية المطاف إنشاء سفارة دائمة تضم عددا أكبر من الموظفين.
ومنذ هذا الإخطار في فبراير/ شباط، وقعت جزر سليمان حلفا أمنيا مع الصين وواجهت الولايات الأمر بإرسال عدة وفود رفيعة المستوى إلى الجزر.
وكانت واشنطن قد أغلقت سفاراتها في هونيارا في عام 1993 كجزء من التخفيض العالمي في الوظائف والأولويات الدبلوماسية في أعقاب الحرب الباردة.
لكنها رأت منذ ذلك الحين أن صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية يتطلب اهتماما أمريكيا كجزء من استراتيجيتها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة بكين، لا سيما في جزر سليمان.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا
اتفاقية إطارية للتعاون الأمني في أبريل/ نيسان الماضي.