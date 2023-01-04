https://sputnikarabic.ae/20230104/خامنئي-يؤكد-ضرورة-إشراك-النساء-في-اتخاذ-القرارات-1071922174.html
خامنئي يؤكد ضرورة إشراك النساء في اتخاذ القرارات
خامنئي يؤكد ضرورة إشراك النساء في اتخاذ القرارات
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، ضرورة إيجاد طريقة لمشاركة النساء في اتخاذ القرار في البلاد، محذرا من تكفير من لا يرتدين الحجاب. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:15+0000
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وقال خامنئي، خلال استقباله وفدا من الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية، إن توظيف النساء ذوات الكفاءة في مختلف مستويات صنع القرار في البلاد "موضوع يحظى بأهمية وعلينا أن نحقق ذلك"، بحسب وكالة "إيرنا".وأضاف أن الغرب مذنب تجاه المرأة وارتكب جريمة بحقها، متابعا: "نأمل أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن المرأة في الغرب تعیش في المعاناة. ولا ینبغي اتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالكفر ومعاداة الثورة".وأشار إلى أن توجهات بلاده تنبع من معتقداتها الإسلامة، وأن موقفها أمام الغرب في قضية المرأة "موقف المطالب وليس المدافع"، مضيفا أن "الجهاد واجب على النساء والرجال، لكنه يختلف لكل منهم".وتابع خامنئي: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المرأة والرجل، لكن الأدوار مقسمة وليست واحدة هذه هي وجهة نظر الإسلام، فهي نظرة تقدمية وعادلة".واستطرد أنه وفقا للنظام الرأسمالي، تكون الإدارة الاقتصادية والتجارية وما في حكمها على للرجل، وتكون الأولوية للرجال على النساء، مضيفا: "في هذا النظام يحدد رأس المال مكانة البشر، فإن الجنس الذكري أعلى بطبيعة الحال من الجنس الأنثوي".وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، فيما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب وإرهاب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20230101/خامنئي-يكشف-الإنجاز-العظيم-الذي-حققه-قاسم-سليماني-ويشيد-بتقدم-الفلسطينيين-في-مواجهة-الصهاينة-1071826777.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
خامنئي يؤكد ضرورة إشراك النساء في اتخاذ القرارات
13:15 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، ضرورة إيجاد طريقة لمشاركة النساء في اتخاذ القرار في البلاد، محذرا من تكفير من لا يرتدين الحجاب.
وقال خامنئي، خلال استقباله وفدا من الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية، إن توظيف النساء ذوات الكفاءة في مختلف مستويات صنع القرار في البلاد "موضوع يحظى بأهمية وعلينا أن نحقق ذلك"، بحسب وكالة
"إيرنا".
وأضاف أن الغرب مذنب تجاه المرأة وارتكب جريمة بحقها، متابعا: "نأمل أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن المرأة في الغرب تعیش في المعاناة. ولا ینبغي اتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالكفر ومعاداة الثورة".
وأشار إلى أن توجهات بلاده تنبع من معتقداتها الإسلامة، وأن موقفها أمام الغرب في قضية المرأة "موقف المطالب وليس المدافع"، مضيفا أن "الجهاد واجب على النساء والرجال، لكنه يختلف لكل منهم".
وتابع خامنئي
: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المرأة والرجل، لكن الأدوار مقسمة وليست واحدة هذه هي وجهة نظر الإسلام، فهي نظرة تقدمية وعادلة".
واستطرد أنه وفقا للنظام الرأسمالي، تكون الإدارة الاقتصادية والتجارية وما في حكمها على للرجل، وتكون الأولوية للرجال على النساء، مضيفا: "في هذا النظام يحدد رأس المال مكانة البشر، فإن الجنس الذكري أعلى بطبيعة الحال من الجنس الأنثوي".
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات
عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، فيما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق
، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب
وإرهاب والتحريض على الاحتجاجات.