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https://sputnikarabic.ae/20230101/خامنئي-يكشف-الإنجاز-العظيم-الذي-حققه-قاسم-سليماني-ويشيد-بتقدم-الفلسطينيين-في-مواجهة-الصهاينة-1071826777.html
خامنئي يكشف "الإنجاز العظيم" الذي حققه قاسم سليماني ويشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة
خامنئي يكشف "الإنجاز العظيم" الذي حققه قاسم سليماني ويشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة
أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، "بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن"، مشيرا إلى "العمل العظيم لقائد... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:04+0000
2023-01-01T16:04+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل قاسم سليماني
العالم
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وقال خامنئي، إن "الحفاظ على جبهة المقاومة وتنميتها وتجهيزها وإحيائها، إنجاز عظيم حققه الفريق الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أن "سليماني حافظ على ظاهرة المقاومة الخالدة والمتنامية ضد الكيان الصهيوني ونفوذ أمريكا وسائر الدول الاستكبارية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وخلال استقباله أسرة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني، نوه خامنئي إلى أن "القضاء على جماعة داعش الإرهابية واجتثاث العديد من جذورها، شكّل أحد الإنجازات المهمة للقائد سليماني"، قائلا: "الشهيد سليماني خرج مرفوع الرأس من هذا الاختبار أيضا".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم

خامنئي يكشف "الإنجاز العظيم" الذي حققه قاسم سليماني ويشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة

16:04 GMT 01.01.2023
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo
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أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، "بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن"، مشيرا إلى "العمل العظيم لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني".
وقال خامنئي، إن "الحفاظ على جبهة المقاومة وتنميتها وتجهيزها وإحيائها، إنجاز عظيم حققه الفريق الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أن "سليماني حافظ على ظاهرة المقاومة الخالدة والمتنامية ضد الكيان الصهيوني ونفوذ أمريكا وسائر الدول الاستكبارية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وخلال استقباله أسرة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني، نوه خامنئي إلى أن "القضاء على جماعة داعش الإرهابية واجتثاث العديد من جذورها، شكّل أحد الإنجازات المهمة للقائد سليماني"، قائلا: "الشهيد سليماني خرج مرفوع الرأس من هذا الاختبار أيضا".
الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
إيران تقترب من الانتهاء من لائحة اتهام موجهة إلى قتلة قاسم سليماني
أمس, 15:35 GMT
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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