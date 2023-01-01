https://sputnikarabic.ae/20230101/خامنئي-يكشف-الإنجاز-العظيم-الذي-حققه-قاسم-سليماني-ويشيد-بتقدم-الفلسطينيين-في-مواجهة-الصهاينة-1071826777.html

خامنئي يكشف "الإنجاز العظيم" الذي حققه قاسم سليماني ويشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة

خامنئي يكشف "الإنجاز العظيم" الذي حققه قاسم سليماني ويشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة

أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، "بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن"، مشيرا إلى "العمل العظيم لقائد... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T16:04+0000

2023-01-01T16:04+0000

2023-01-01T16:04+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل قاسم سليماني

العالم

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وقال خامنئي، إن "الحفاظ على جبهة المقاومة وتنميتها وتجهيزها وإحيائها، إنجاز عظيم حققه الفريق الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أن "سليماني حافظ على ظاهرة المقاومة الخالدة والمتنامية ضد الكيان الصهيوني ونفوذ أمريكا وسائر الدول الاستكبارية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وخلال استقباله أسرة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني، نوه خامنئي إلى أن "القضاء على جماعة داعش الإرهابية واجتثاث العديد من جذورها، شكّل أحد الإنجازات المهمة للقائد سليماني"، قائلا: "الشهيد سليماني خرج مرفوع الرأس من هذا الاختبار أيضا".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html

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