https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيس-وزراء-اليمن-استعادة-الدولة-هدف-لا-رجعة-عنه--1071930532.html

رئيس وزراء اليمن: استعادة الدولة هدف لا رجعة عنه

رئيس وزراء اليمن: استعادة الدولة هدف لا رجعة عنه

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، مضي حكومته في استعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) حال عدم تجاوب الجماعة مع جهود الحل... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T16:30+0000

2023-01-04T16:30+0000

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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني اليوم برئاسته في عدن، جنوبي اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقال عبد الملك إن: "استكمال استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين هدف لا رجعة عنه إذا لم يذعنوا وداعميهم في طهران للحل السياسي".وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من عدن عاصمة مؤقتة، عقب سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء.وأضاف أن "التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات هجمات الحوثيين في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية".وأكد وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع، في تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الحوثيين، "الجاهزية العالية للجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) للتعامل مع تصعيد الحوثيين حتى استكمال استعادة الدولة".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وبحسب الأمم المتحدة، أودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20221214/وزير-الداخلية-اليمني-يؤكد-حرص-الحكومة-على-تأمين-بعثات-المنظمات-الدولية-في-البلاد-1071201952.html

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