https://sputnikarabic.ae/20230104/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-الجزيرة-الشمالية-بنيوزيلندا-1071910970.html
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا
هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا اليوم (الأربعاء)، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت). 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T04:46+0000
2023-01-04T04:46+0000
2023-01-04T04:46+0000
العالم
نيوزيلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104241/91/1042419121_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_043c1fed9b1b77fb0befde66917cfe5f.jpg
ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة تي آروها، وعلى عمق 7 كيلومترات، وفقا لوكالة "شينخوا".وقد أفاد أكثر من 20 ألف شخص بأنهم شعروا به خلال ساعة واحدة، بحسب (جيونت).وقال الكثيرون إن الزلزال كان "قويا جدا" واستمر "لأكثر من 20 ثانية".ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أو طلبات للمساعدة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221222/بيع-إهانة-وجهتها-رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-بـ-63-ألف-دولار-1071494545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104241/91/1042419121_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ebc9e62ba7472017bc74ec7753bcf7ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نيوزيلندا
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا
تابعنا عبر
هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا اليوم (الأربعاء)، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت).
ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة تي آروها
، وعلى عمق 7 كيلومترات، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقد أفاد أكثر من 20 ألف شخص بأنهم شعروا به خلال ساعة واحدة، بحسب (جيونت).
22 ديسمبر 2022, 15:16 GMT
وقال الكثيرون إن الزلزال كان "قويا جدا" واستمر "لأكثر من 20 ثانية".
ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أو طلبات للمساعدة حتى الآن.