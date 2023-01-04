عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-الجزيرة-الشمالية-بنيوزيلندا-1071910970.html
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا
هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا اليوم (الأربعاء)، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت). 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T04:46+0000
2023-01-04T04:46+0000
العالم
نيوزيلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104241/91/1042419121_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_043c1fed9b1b77fb0befde66917cfe5f.jpg
ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة تي آروها، وعلى عمق 7 كيلومترات، وفقا لوكالة "شينخوا".وقد أفاد أكثر من 20 ألف شخص بأنهم شعروا به خلال ساعة واحدة، بحسب (جيونت).وقال الكثيرون إن الزلزال كان "قويا جدا" واستمر "لأكثر من 20 ثانية".ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أو طلبات للمساعدة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221222/بيع-إهانة-وجهتها-رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-بـ-63-ألف-دولار-1071494545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104241/91/1042419121_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ebc9e62ba7472017bc74ec7753bcf7ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نيوزيلندا
العالم, نيوزيلندا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا

04:46 GMT 04.01.2023
CC BY 2.0 / Esmée Winnubst / Tongariroمنتزه تونغاريرو الوطني في نيوزيلندا
منتزه تونغاريرو الوطني في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
CC BY 2.0 / Esmée Winnubst / Tongariro
تابعنا عبرTelegram
هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا اليوم (الأربعاء)، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت).
ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة تي آروها، وعلى عمق 7 كيلومترات، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقد أفاد أكثر من 20 ألف شخص بأنهم شعروا به خلال ساعة واحدة، بحسب (جيونت).
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
مجتمع
بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ 63 ألف دولار
22 ديسمبر 2022, 15:16 GMT
وقال الكثيرون إن الزلزال كان "قويا جدا" واستمر "لأكثر من 20 ثانية".
ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أو طلبات للمساعدة حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала