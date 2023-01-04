https://sputnikarabic.ae/20230104/للمرة-الأولى-فرنسا-تسلم-أوكرانيا-دبابات-خفيفة-1071939293.html
للمرة الأولى... فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات خفيفة
للمرة الأولى... فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات خفيفة
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T20:58+0000
2023-01-04T20:58+0000
2023-01-04T20:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
روسيا
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كشف الإليزيه بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (..) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".وقال زيلينسكي على تويتر إنه شكر ماكرون "على قراره نقل الدبابات الخفيفة" إلى أوكرانيا.ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أحد مساعدي ماكرون قوله "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات المصممة للغرب".ولم يتضح على الفور عدد الدبابات- التي كانت في الخدمة منذ الثمانينيات- التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا أو متى سيتم تسليمها. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن وزيري دفاع البلدين سيناقشان قريبا هذه التفاصيل.وقال أحد المستشارين العسكريين للصحيفة إن "دبابات AMX-10 RC خفيفة للغاية وعلى عجلات، وبالتالي فهي "متحركة للغاية - ربما تكون قديمة ولكنها عالية الأداء".وسلمت باريس بالفعل قاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا، وفق "لوموند".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا
للمرة الأولى... فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات خفيفة
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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.
كشف الإليزيه
بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.
وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (..) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".
وقال زيلينسكي على تويتر إنه شكر ماكرون "على قراره نقل الدبابات الخفيفة" إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة
"لوموند" الفرنسية عن أحد مساعدي ماكرون قوله "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات المصممة للغرب".
ولم يتضح على الفور عدد الدبابات- التي كانت في الخدمة منذ الثمانينيات- التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا أو متى سيتم تسليمها. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية
إن وزيري دفاع البلدين سيناقشان قريبا هذه التفاصيل.
وقال أحد المستشارين العسكريين للصحيفة إن "دبابات AMX-10 RC خفيفة للغاية وعلى عجلات، وبالتالي فهي "متحركة للغاية - ربما تكون قديمة ولكنها عالية الأداء".
وسلمت باريس بالفعل قاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا، وفق "لوموند".