https://sputnikarabic.ae/20230104/مكارثي-أعتقد-أنه-سيتم-انتخابي-رئيسا-لمجلس-النواب-الأمريكي-1071937211.html

مكارثي: أعتقد أنه سيتم انتخابي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

مكارثي: أعتقد أنه سيتم انتخابي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

قال زعيم "الجمهوريين" في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه سيتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب على الرغم من أن عددا صغيرا من أعضاء... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T19:17+0000

2023-01-04T19:17+0000

2023-01-04T19:17+0000

مجلس النواب الأمريكي

الولايات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_94883c8266447d479eb7964ad0365b6e.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين: "يمكننا متابعة كل اسم في الاجتماع في نهاية اليوم سيكون بإمكاننا الوصول إلى الهدف".وأكد مكارثي أنه لا يكترث بخسارة المزيد من الدعم من زملائه الجمهوريين في الجولة الرابعة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب لأنه ما زال يحتفظ بأغلبية ساحقة من الأصوات.وفشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتًا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.وتعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأميركي أي رئيس له في الاقتراع الأول.وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-فشل-مجلس-النواب-الأمريكي-في-انتخاب-رئيس-له-بعد-3-جولات-اقتراع-1071909928.html

الولايات

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجلس النواب الأمريكي, الولايات