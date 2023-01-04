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https://sputnikarabic.ae/20230104/مكارثي-أعتقد-أنه-سيتم-انتخابي-رئيسا-لمجلس-النواب-الأمريكي-1071937211.html
مكارثي: أعتقد أنه سيتم انتخابي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
مكارثي: أعتقد أنه سيتم انتخابي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
قال زعيم "الجمهوريين" في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه سيتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب على الرغم من أن عددا صغيرا من أعضاء... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T19:17+0000
2023-01-04T19:17+0000
مجلس النواب الأمريكي
الولايات
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين: "يمكننا متابعة كل اسم في الاجتماع في نهاية اليوم سيكون بإمكاننا الوصول إلى الهدف".وأكد مكارثي أنه لا يكترث بخسارة المزيد من الدعم من زملائه الجمهوريين في الجولة الرابعة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب لأنه ما زال يحتفظ بأغلبية ساحقة من الأصوات.وفشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتًا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.وتعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأميركي أي رئيس له في الاقتراع الأول.وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-فشل-مجلس-النواب-الأمريكي-في-انتخاب-رئيس-له-بعد-3-جولات-اقتراع-1071909928.html
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مجلس النواب الأمريكي, الولايات
مجلس النواب الأمريكي, الولايات

مكارثي: أعتقد أنه سيتم انتخابي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

19:17 GMT 04.01.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Greg Nash
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قال زعيم "الجمهوريين" في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه سيتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب على الرغم من أن عددا صغيرا من أعضاء الكونغرس الجمهوريين يعترضون طريقه.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين: "يمكننا متابعة كل اسم في الاجتماع في نهاية اليوم سيكون بإمكاننا الوصول إلى الهدف".
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
إعلام: فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع
أمس, 23:16 GMT
وأكد مكارثي أنه لا يكترث بخسارة المزيد من الدعم من زملائه الجمهوريين في الجولة الرابعة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب لأنه ما زال يحتفظ بأغلبية ساحقة من الأصوات.
وفشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.
وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتًا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.
في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.
وتعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأميركي أي رئيس له في الاقتراع الأول.
وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.
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