وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا بنظيره التركي
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
© Petros Giannakouris
ذكرت صحيفة عبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إيلي كوهين سيجري اتصالا هاتفيا مع مولود أوغلو سيبحث خلاله العلاقات الثنائية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أمس, 15:10 GMT
وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وناقشا الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".
وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة". وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة". وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".