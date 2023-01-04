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https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-بنظيره-التركي--1071930168.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا بنظيره التركي
وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا بنظيره التركي
ذكرت صحيفة عبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:19+0000
2023-01-04T16:19+0000
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إيلي كوهين سيجري اتصالا هاتفيا مع مولود أوغلو سيبحث خلاله العلاقات الثنائية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وناقشا الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة". وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
https://sputnikarabic.ae/20230103/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الإسرائيلي-الوضع-في-أوكرانيا-1071893490.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, روسيا
إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, روسيا

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا بنظيره التركي

16:19 GMT 04.01.2023
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Petros Giannakouris
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ذكرت صحيفة عبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سيجري اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إيلي كوهين سيجري اتصالا هاتفيا مع مولود أوغلو سيبحث خلاله العلاقات الثنائية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
لافروف يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في أوكرانيا
أمس, 15:10 GMT
وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وناقشا الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".

وأضاف البيان أن "لافروف أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة". وأكد الطرفان أهمية تعزيز إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن "بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".
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