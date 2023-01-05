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بوتين يأمر بوقف إطلاق النار على طول خط التماس من 6 إلى 7 يناير
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-لزيلينسكي-مستعدون-للتوسط-في-اتفاق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071964291.html
أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:10+0000
2023-01-05T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، اليوم الخميس، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأضاف البيان التركي أن "الاتصال تناول التطورات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا والطاقة وممر الحبوب".كما أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى مستمرة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تركيا مساهمات دبلوماسية لتسريع مرحلة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدًا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

15:10 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Brian Smith / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© Sputnik . Brian Smith
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، اليوم الخميس، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأضاف البيان التركي أن "الاتصال تناول التطورات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا والطاقة وممر الحبوب".
كما أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى مستمرة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تركيا مساهمات دبلوماسية لتسريع مرحلة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدًا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.
وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".
وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
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