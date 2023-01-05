https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-لزيلينسكي-مستعدون-للتوسط-في-اتفاق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071964291.html
أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:10+0000
2023-01-05T15:10+0000
2023-01-05T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046758945_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_3ceae4bdc4bb42788d7534d64e3d4df7.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، اليوم الخميس، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأضاف البيان التركي أن "الاتصال تناول التطورات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا والطاقة وممر الحبوب".كما أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى مستمرة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تركيا مساهمات دبلوماسية لتسريع مرحلة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدًا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046758945_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_4983b81f4a334000077f1d05c54cf5e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان لزيلينسكي: مستعدون للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، اليوم الخميس، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأضاف البيان التركي أن "الاتصال تناول التطورات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا والطاقة وممر الحبوب".
كما أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى مستمرة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تركيا مساهمات دبلوماسية لتسريع مرحلة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدًا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.
وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا
، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".
وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.