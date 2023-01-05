https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-من-الممكن-تقديم-موعد-الانتخابات-الرئاسية-1071956646.html
أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:15+0000
2023-01-05T12:15+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اجتماع مع قيادات من حزبه العدالة والتنمية، في أنقرة: "من الممكن تقديم موعد الانتخابات بالنظر إلى الظروف الموسمية"، في إشارة إلى موسم الحج وامتحانات الجامعات.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التركية في 28 يونيو 2023، سبق وأعلن أردوغان أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة، ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية الترشح لدورتين فقط.وقاد أردوغان، تركيا لما يقرب من 20 عاما، شغل فيها منصب رئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة بعد تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي بدلا من برلماني.
https://sputnikarabic.ae/20230104/أردوغان-يعلن-تعديل-زيادة-رواتب-موظفي-الحكومة-إلى-30-1071925575.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اجتماع مع قيادات من حزبه العدالة والتنمية، في أنقرة: "من الممكن تقديم موعد الانتخابات بالنظر إلى الظروف الموسمية"، في إشارة إلى موسم الحج وامتحانات الجامعات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التركية في 28 يونيو 2023، سبق وأعلن أردوغان أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة، ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية الترشح لدورتين فقط.
وقاد أردوغان، تركيا لما يقرب من 20 عاما، شغل فيها منصب رئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة بعد تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي بدلا من برلماني.