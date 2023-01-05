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https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-من-الممكن-تقديم-موعد-الانتخابات-الرئاسية-1071956646.html
أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:15+0000
2023-01-05T12:15+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اجتماع مع قيادات من حزبه العدالة والتنمية، في أنقرة: "من الممكن تقديم موعد الانتخابات بالنظر إلى الظروف الموسمية"، في إشارة إلى موسم الحج وامتحانات الجامعات.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التركية في 28 يونيو 2023، سبق وأعلن أردوغان أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة، ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية الترشح لدورتين فقط.وقاد أردوغان، تركيا لما يقرب من 20 عاما، شغل فيها منصب رئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة بعد تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي بدلا من برلماني.
https://sputnikarabic.ae/20230104/أردوغان-يعلن-تعديل-زيادة-رواتب-موظفي-الحكومة-إلى-30-1071925575.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: من الممكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية

12:15 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawatiالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط الصورة، وزوجته أمينة، ينزلان من طائرتهما لدى وصولهما إلى مطار نجوراه راي الدولي قبل قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، 14 نوفمبر 2022.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط الصورة، وزوجته أمينة، ينزلان من طائرتهما لدى وصولهما إلى مطار نجوراه راي الدولي قبل قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، 14 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال اجتماع مع قيادات من حزبه العدالة والتنمية، في أنقرة: "من الممكن تقديم موعد الانتخابات بالنظر إلى الظروف الموسمية"، في إشارة إلى موسم الحج وامتحانات الجامعات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التركية في 28 يونيو 2023، سبق وأعلن أردوغان أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة، ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية الترشح لدورتين فقط.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
أردوغان يعلن تعديل زيادة رواتب موظفي الحكومة إلى 30%
أمس, 14:39 GMT
وقاد أردوغان، تركيا لما يقرب من 20 عاما، شغل فيها منصب رئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة بعد تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي بدلا من برلماني.
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