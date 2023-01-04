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https://sputnikarabic.ae/20230104/أردوغان-يعلن-تعديل-زيادة-رواتب-موظفي-الحكومة-إلى-30-1071925575.html
أردوغان يعلن تعديل زيادة رواتب موظفي الحكومة إلى 30%
أردوغان يعلن تعديل زيادة رواتب موظفي الحكومة إلى 30%
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تعديل زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T14:39+0000
2023-01-04T14:41+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان خلال كلمة في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، عن الحكومة، وفرت الإمكانيات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقا 25%، إلى 30%، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار إلى أنه بعد تعديل الزيادة يرتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية.وأوضح الرئيس التركي أن الزيادة سوف تطبق اعتبارا من يناير/ كانون الأول الجاري.وأكد أردوغان أن الحكومة ستواصل العمل لزيادة نهضة البلاد من خلال برنامجها الاقتصادي الذي يقوم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.وعن مجال الطاقة، قال إن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود بلغ 710 مليارات متر مكعب، موضحا أن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230103/أردوغان-يرفع-أجور-الموظفين-والمتقاعدين-25--ويعد-بالقضاء-على-التضخم-تماما-خلال-عام-1071888922.html
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أخبار تركيا اليوم, موظف
أخبار تركيا اليوم, موظف

أردوغان يعلن تعديل زيادة رواتب موظفي الحكومة إلى 30%

14:39 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 14:41 GMT 04.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تعديل زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين.
وقال أردوغان خلال كلمة في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، عن الحكومة، وفرت الإمكانيات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقا 25%، إلى 30%، بحسب وكالة "الأناضول".
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
أردوغان يرفع أجور الموظفين والمتقاعدين 25 % ويعد بالقضاء على التضخم تماما خلال عام
أمس, 13:46 GMT
وأشار إلى أنه بعد تعديل الزيادة يرتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية.
وأوضح الرئيس التركي أن الزيادة سوف تطبق اعتبارا من يناير/ كانون الأول الجاري.
وأكد أردوغان أن الحكومة ستواصل العمل لزيادة نهضة البلاد من خلال برنامجها الاقتصادي الذي يقوم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.
وعن مجال الطاقة، قال إن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود بلغ 710 مليارات متر مكعب، موضحا أن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.
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