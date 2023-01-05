https://sputnikarabic.ae/20230105/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-وسط-الصومال-بسيارتين-مفخختين-1071955909.html
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:31+0000
2023-01-05T11:31+0000
2023-01-05T11:31+0000
الصومال
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068568416_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8243807a9811343594b78911a45192f1.jpg
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، اليوم الخميس، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.كما أكدت الخارجية الإماراتية رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع بوقت سابق من أمس الأربعاء، في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا إلى جانب عدد من المصابين.وبحسب موقع "غاروي" المحلي، فقد "لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران".وأضاف الموقع أن التفجيرين "دمرا عددا من البنايات بالمنطقة، ويعتقد أن هناك ضحايا من عائلة واحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230104/الإمارات-والصومال-توقعان-اتفاقية-تعاون-عسكري-وأمني-1071942152.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068568416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e071980e050e7376e85a4eb59ca953e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصومال, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
تابعنا عبر
أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، اليوم الخميس، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء
الإماراتية.
كما أكدت الخارجية الإماراتية رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين
وقع بوقت سابق من أمس الأربعاء، في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا إلى جانب عدد من المصابين.
وبحسب موقع "غاروي" المحلي، فقد "لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران".
وأضاف الموقع أن التفجيرين "دمرا عددا من البنايات بالمنطقة، ويعتقد أن هناك ضحايا من عائلة واحدة".