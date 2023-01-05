https://sputnikarabic.ae/20230105/المشري-يعلن-عن-خارطة-طريق-جديدة-بالتشاور-مع-مجلس-النواب-وبعثة-الليبي-الأمم-المتحدة-قريبا-1071952526.html
المشري يعلن عن خارطة طريق جديدة بالتشاور مع مجلس النواب وبعثة الليبي الأمم المتحدة قريبا
المشري يعلن عن خارطة طريق جديدة بالتشاور مع مجلس النواب وبعثة الليبي الأمم المتحدة قريبا
أعلن رئيس مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الخميس، "التوافق بين المجلس ومجلس النواب بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء بند أو بندين". 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:32+0000
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وأشار المشري، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إلى "حدوث توافق خلال جولات الحوار بين لجان المجلسين في الغردقة والقاهرة، حيث اتفق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات".وأضاف: "هذه المرحلة التي توصلنا إليها متقدمة جدا، وأنهينا بها الكثير من الجدل، واستطعنا بها وضع العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت ممكن".وقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين الماضي، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير/ كانون الثاني الجارى الذى دعا له المجلس الرئاسي ".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221229/ليبيا-البعثة-الأممية-تنفي-التخطيط-للإعلان-عن-خارطة-طريق-تتضمن-تشكيل-حكومة-جديدة-1071712594.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
المشري يعلن عن خارطة طريق جديدة بالتشاور مع مجلس النواب وبعثة الليبي الأمم المتحدة قريبا
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أعلن رئيس مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الخميس، "التوافق بين المجلس ومجلس النواب بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء بند أو بندين".
وأشار المشري، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة
، إلى "حدوث توافق خلال جولات الحوار بين لجان المجلسين في الغردقة والقاهرة، حيث اتفق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات".
وأضاف: "هذه المرحلة التي توصلنا إليها متقدمة جدا، وأنهينا بها الكثير من الجدل، واستطعنا بها وضع العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت ممكن".
وقال المشري "نعمل على خارطة طريق بالتشاور مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسنعلن عنها في لقاء بيننا في ليبيا في القريب بعد الانتهاء منها وبعد التشاور مع البعثة الأممية".
29 ديسمبر 2022, 00:20 GMT
وقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين الماضي، استئناف الحوار مع مجلس النواب
للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير/ كانون الثاني الجارى الذى دعا له المجلس الرئاسي ".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.