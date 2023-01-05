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https://sputnikarabic.ae/20230105/انخفاض-قياسي-لأسعار-الغاز-في-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عام-2021-1071945415.html
انخفاض قياسي لأسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ عام 2021
انخفاض قياسي لأسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ عام 2021
كشفت بيانات بورصة لندن للتداول، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض بأسعار الغاز للمرة الأولى منذ أكثر من عام إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:01+0000
2023-01-05T08:01+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير/شباط، على مؤشر TTF تداولها عند سعر أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث انخفضت بنحو 2% عن أمس وبلغت نحو 696.4 دولار لكل ألف متر مكعب.وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولارا لكل ألف متر مكعب.وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

انخفاض قياسي لأسعار الغاز في أوروبا لأول مرة منذ عام 2021

08:01 GMT 05.01.2023
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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كشفت بيانات بورصة لندن للتداول، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض بأسعار الغاز للمرة الأولى منذ أكثر من عام إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير/شباط، على مؤشر TTF تداولها عند سعر أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث انخفضت بنحو 2% عن أمس وبلغت نحو 696.4 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.
وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".
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