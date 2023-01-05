https://sputnikarabic.ae/20230105/تونسارتفاع-نسبة-التضخم-في-ديسمبر-2022-إلى-أكثر-من-10-1071968002.html

تونس...ارتفاع نسبة التضخم في ديسمبر 2022 إلى أكثر من 10%

تونس...ارتفاع نسبة التضخم في ديسمبر 2022 إلى أكثر من 10%

أعلن معهد الإحصاء الوطني في تونس، اليوم الخميس، عن بلوغ نسبة التضخم في البلاد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ‏‏2022، مستوى 10.1 في المئة، بالمقارنة مع مستوى 9.8... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T16:29+0000

2023-01-05T16:29+0000

2023-01-05T16:29+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071619777_0:193:3075:1923_1920x0_80_0_0_6216bebfa373b9d4803bce0932dd8f90.jpg

كما سجّل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022، وهو التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا، ليصبح في حدود 7.7 في المئة، بعد أن كان 7.3 في المئة، خلال نوفمبر 2022، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، بحساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14.6 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9 في المئة، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.2 في المئة، وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3 في المئة، وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5 في المئة، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8 في المئة.وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن البنك المركزي التونسي توقع، أمس الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال عام 2023 معدل 11 في المئة، لتهبط إلى مستوى 9.8 في المئة في عام 2024، على أن يتراجع منحاها إلى 7 في المئة في أفق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 8.3 في المئة.وتواجه تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، صرح الشهر الماضي، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5 في المئة.وتابع في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا"، وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.وأضاف الوزير التونسي: "تعتبر تونس تتحكم نسبيا في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، بالمقارنة مع دول أوروبية".وواصل: "نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.وكشف العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واصفًا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالـ''متكامل''، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

https://sputnikarabic.ae/20221005/تونس-ارتفاع-التضخم-إلى-91-في-سبتمبر-1068665351.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد