https://sputnikarabic.ae/20230105/سلطات-لاتفيا-تعتقل-رئيس-تحرير-وكالة-سبوتنيك-ليتوانيا-الروسية-1071968145.html
سلطات لاتفيا تعتقل رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية
سلطات لاتفيا تعتقل رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية
اعتقلت سلطات لاتفيا رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية، مارات قاسم، اليوم الخميس، في العاصمة اللاتفية ريغا، بتهمة التجسس وانتهاك العقوبات المفروضة على... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:31+0000
2023-01-05T16:31+0000
2023-01-05T16:31+0000
روسيا
لاتفيا
ليتوانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101715/93/1017159358_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_b4f01c63e7106d6fc7e5d05a4c2e1942.jpg
موسكو - سبوتنيك. أفادت قناة وكالة "سبوتنيك في الجوار القريب" على تطبيق "تلغرام" بأن "أجهزة الأمن اللاتفية اعتقلت رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم في ريغا، حيث عقدت محكمة جلسة اليوم 5 كانون الثاني/يناير للنظر في حبسه احتياطيًا".وأضافت الوكالة: "طلبت محامية قاسم الإفراج عنه بكفالة لكن المحكمة قررت حبسه احتياطيًا، وجرى ترحيله اليوم إلى سجن ريغا المركزي".ولم تتسلم إيما جانسون، محامية قاسم، أوراق قضيته بعد، وبموجب القانون اللاتفي يمكن الطعن على قرار المحكمة خلال 10 أيام من صدوره.وبحسب قناة وكالة "سبوتنيك" في الجوار القريب، يواجه قاسم تهمتي التجسس وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وفي حالة ثبوت التهمتين قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.ومارات قاسم مواطن لاتفي، عاش وعمل في العاصمة الروسية موسكو لعدة سنوات كصحفي في مؤسسة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وهي المؤسسة الأم التي تعمل تحت مظلتها وكالة "سبوتنيك ليتوانيا"، وكان قاسم قد وصل إلى لاتفيا في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في زيارة لأسباب عائلية.
https://sputnikarabic.ae/20190528/احتجاز-مدير-تحرير-سبوتنيك-ليتوانيا-بمطار-فيلنيوس-1041354234.html
لاتفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101715/93/1017159358_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_c7e321b0ee15c44b1e04d05fe275875c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, لاتفيا, ليتوانيا
سلطات لاتفيا تعتقل رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية
تابعنا عبر
اعتقلت سلطات لاتفيا رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية، مارات قاسم، اليوم الخميس، في العاصمة اللاتفية ريغا، بتهمة التجسس وانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك. أفادت قناة وكالة "سبوتنيك في الجوار القريب" على تطبيق "تلغرام" بأن "أجهزة الأمن اللاتفية اعتقلت رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا"
مارات قاسم في ريغا، حيث عقدت محكمة جلسة اليوم 5 كانون الثاني/يناير للنظر في حبسه احتياطيًا".
وأضافت الوكالة: "طلبت محامية قاسم الإفراج عنه بكفالة لكن المحكمة قررت حبسه احتياطيًا، وجرى ترحيله اليوم إلى سجن ريغا المركزي".
ولم تتسلم إيما جانسون، محامية قاسم، أوراق قضيته بعد، وبموجب القانون اللاتفي يمكن الطعن على قرار المحكمة خلال 10 أيام من صدوره.
وبحسب قناة وكالة "سبوتنيك" في الجوار القريب، يواجه قاسم تهمتي التجسس وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا
، وفي حالة ثبوت التهمتين قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ومارات قاسم مواطن لاتفي، عاش وعمل في العاصمة الروسية موسكو لعدة سنوات كصحفي في مؤسسة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وهي المؤسسة الأم التي تعمل تحت مظلتها وكالة "سبوتنيك ليتوانيا"، وكان قاسم قد وصل إلى لاتفيا في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في زيارة لأسباب عائلية.