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https://sputnikarabic.ae/20230105/سيئول-تعترف-بأن-طائرة-مسيرة-كورية-شمالية-حلقت-بالقرب-من-مكتب-الرئاسة-1071963949.html
سيئول تعترف بأن طائرة مسيرة كورية شمالية حلقت بالقرب من مكتب الرئاسة
سيئول تعترف بأن طائرة مسيرة كورية شمالية حلقت بالقرب من مكتب الرئاسة
أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر، الشهر الماضي، كانت قد نفته في... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:01+0000
2023-01-05T15:01+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول عسكري، قوله إن "الطائرة حلقت لفترة وجيزة إلى الحافة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المرافق الأمنية الرئيسية".وكانت بيونغ يانغ قد أرسلت 5 مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها وبرر ذلك بأن المسيرات "صغيرة جدا".ونفى المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون، تحليق الطائرة بالقرب من المنطقة التي يوجد ضمنها المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع.ووفقا للوكالة، كشف انتهاك الطائرات المسيرة الكورية الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية عن عدم استعداد سيئول الكافي لاكتشاف وتعقب وإسقاط مثل هذه الطائرات المسيرة الصغيرة. يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، حيث أطلقت كوريا الشمالية نحو 70 صاروخا باليستيا.وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

سيئول تعترف بأن طائرة مسيرة كورية شمالية حلقت بالقرب من مكتب الرئاسة

15:01 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر، الشهر الماضي، كانت قد نفته في السابق.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول عسكري، قوله إن "الطائرة حلقت لفترة وجيزة إلى الحافة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المرافق الأمنية الرئيسية".

وأفاد بأن الطائرة اخترقت منطقة حظر الطيران الرئيسية والمعروفة باسم "بي-73"، التي تشمل الأجواء فوق مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ قد أرسلت 5 مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها وبرر ذلك بأن المسيرات "صغيرة جدا".
ونفى المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون، تحليق الطائرة بالقرب من المنطقة التي يوجد ضمنها المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
أمس, 06:38 GMT
ووفقا للوكالة، كشف انتهاك الطائرات المسيرة الكورية الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية عن عدم استعداد سيئول الكافي لاكتشاف وتعقب وإسقاط مثل هذه الطائرات المسيرة الصغيرة.

وبحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المسيرات الكورية الشمالية حلقت في مسارات منحرفة، وغيّرت السرعة والارتفاعات بطرق غير متوقعة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، حيث أطلقت كوريا الشمالية نحو 70 صاروخا باليستيا.
وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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