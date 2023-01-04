عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
هددت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين المبرمة عام 2018، إذا انتهكت جارتها الشمالية المجال الجوي الكوري الجنوبي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T06:38+0000
2023-01-04T06:38+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75ee1f5c7cd13b9eccca75d667b1228d.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قولها إن "الرئيس أصدر تعليماته إلى مكتب الأمن الوطني للنظر في تعليق اتفاقية 19 سبتمبر/ أيلول العسكرية في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا".وأضافت أن "الرئيس أصدر أيضا تعليماته لوزير الدفاع لي جونغ-سوب بإنشاء وحدة مشتركة للطائرات المسيرة، مكلفة بتنفيذ مهام متعددة، بما في ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع، وبناء نظام يتيح الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام، وتطوير طائرات الشبح المسيرة قبل نهاية العام".وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي:"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تمتلك-60-رأسا-نوويا-1071849148.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5245fe40bd5a9357e4cf9268980adc3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي

06:38 GMT 04.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
تابعنا عبرTelegram
هددت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين المبرمة عام 2018، إذا انتهكت جارتها الشمالية المجال الجوي الكوري الجنوبي مرة أخرى".
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قولها إن "الرئيس أصدر تعليماته إلى مكتب الأمن الوطني للنظر في تعليق اتفاقية 19 سبتمبر/ أيلول العسكرية في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا".
وأضافت أن "الرئيس أصدر أيضا تعليماته لوزير الدفاع لي جونغ-سوب بإنشاء وحدة مشتركة للطائرات المسيرة، مكلفة بتنفيذ مهام متعددة، بما في ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع، وبناء نظام يتيح الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام، وتطوير طائرات الشبح المسيرة قبل نهاية العام".
قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
2 يناير, 12:37 GMT
وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.
ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.
وقال الجيش الكوري الجنوبي:"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".
وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала