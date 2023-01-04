https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
هددت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين المبرمة عام 2018، إذا انتهكت جارتها الشمالية المجال الجوي الكوري الجنوبي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T06:38+0000
2023-01-04T06:38+0000
2023-01-04T06:38+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قولها إن "الرئيس أصدر تعليماته إلى مكتب الأمن الوطني للنظر في تعليق اتفاقية 19 سبتمبر/ أيلول العسكرية في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا".وأضافت أن "الرئيس أصدر أيضا تعليماته لوزير الدفاع لي جونغ-سوب بإنشاء وحدة مشتركة للطائرات المسيرة، مكلفة بتنفيذ مهام متعددة، بما في ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع، وبناء نظام يتيح الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام، وتطوير طائرات الشبح المسيرة قبل نهاية العام".وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي:"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تمتلك-60-رأسا-نوويا-1071849148.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
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هددت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين المبرمة عام 2018، إذا انتهكت جارتها الشمالية المجال الجوي الكوري الجنوبي مرة أخرى".
ونقلت وكالة
"يونهاب" للأنباء عن السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قولها إن "الرئيس أصدر تعليماته إلى مكتب الأمن الوطني للنظر في تعليق اتفاقية 19 سبتمبر/ أيلول العسكرية في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا".
وأضافت أن "الرئيس أصدر أيضا تعليماته لوزير الدفاع لي جونغ-سوب بإنشاء وحدة مشتركة للطائرات المسيرة، مكلفة بتنفيذ مهام متعددة، بما في ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع، وبناء نظام يتيح الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام، وتطوير طائرات الشبح المسيرة قبل نهاية العام".
وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ
.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة
يونهاب.
ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح
"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.
وقال الجيش الكوري الجنوبي:"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".
وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها
بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".