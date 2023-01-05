https://sputnikarabic.ae/20230105/عباس-يهاتف-عميد-الأسرى-الفلسطينيين-بعد-الإفراج-عنه-1071960305.html
عباس يهاتف عميد الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنه
عباس يهاتف عميد الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنه
هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عميد الأسرى الفلسـطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كريم يونس، مهنئا بالإفراج عنه من معتقلات... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:02+0000
2023-01-05T13:02+0000
2023-01-05T13:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وقال عابس خلال الاتصال الهاتفي مع يونس: "أهلا وسهلا بك في وطنك وفي بلدك حرا كريما، نهنئ أنفسنا والشعب الفلسطيني بحريتك"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضاف: "كل هذه الأعوام لن تؤثر عليك، عرفناك رجلا وشجاعا، واليوم نترحم على والديك، وأظن أنهما الآن في عليين فرحين بهذه المناسبة السعيدة".وثمّن الرئيس الفلسطيني "صمود المناضل كريم يونس في معتقلات الاحتلال، الذي دفع أثمانا عنه وعن الآلاف من أبناء شعبنا، وهو يقضي 40 عاما من عمره في المعتقلات".وأكد عباس: "الأسرى جميعهم في عيوننا، وكلهم إخواننا، وقضيتهم مقدسة بالنسبة لنا جميعا، لن نفرط ولن نقبل بأي تنازل بحق إخواننا الأسرى، سواء من أمضوا 40 عاما، أو أربعين ثانية في معتقلات الاحتلال، كلهم مناضلون قدموا من أجل شعبنا أبرز أنواع النضال".وأوضح: "نتمنى أن نراك قريبا جدا، وأنت تتمتع بالمعنويات العالية لتتابع هذا النضال الذي بدأت فيه قبل 40 عاما، ونتابع سويا من أجل تحقيق حرية الأسرى والوطن والتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس"، متابعا: "ننتظر الإفراج عن الأخ مروان البرغوثي قريبا، كذلك ماهر يونس، لنحتفل بحريتهما، ونبيّض كل المعتقلات، إن شاء الله".
https://sputnikarabic.ae/20230104/فلسطين-تبعث-بثلاث-رسائل-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-لـوقف-الانفجار-الوشيك-1071915537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
عباس يهاتف عميد الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنه
تابعنا عبر
هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عميد الأسرى الفلسـطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كريم يونس، مهنئا بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال، بعد 40 عاما من الأسر.
وقال عابس خلال الاتصال الهاتفي مع يونس: "أهلا وسهلا بك في وطنك وفي بلدك حرا كريما، نهنئ أنفسنا والشعب الفلسطيني بحريتك"، بحسب وكالة الأنباء
الفلسطينية "وفا".
وأضاف: "كل هذه الأعوام لن تؤثر عليك، عرفناك رجلا وشجاعا، واليوم نترحم على والديك، وأظن أنهما الآن في عليين فرحين بهذه المناسبة السعيدة".
وثمّن الرئيس الفلسطيني "صمود المناضل كريم يونس في معتقلات الاحتلال، الذي دفع أثمانا عنه وعن الآلاف من أبناء شعبنا، وهو يقضي 40 عاما من عمره في المعتقلات".
وأكد عباس: "الأسرى جميعهم في عيوننا، وكلهم إخواننا، وقضيتهم مقدسة بالنسبة لنا جميعا، لن نفرط ولن نقبل بأي تنازل بحق إخواننا الأسرى، سواء من أمضوا 40 عاما، أو أربعين ثانية في معتقلات الاحتلال، كلهم مناضلون قدموا من أجل شعبنا أبرز أنواع النضال".
وأوضح: "نتمنى أن نراك قريبا جدا، وأنت تتمتع بالمعنويات العالية لتتابع هذا النضال الذي بدأت فيه قبل 40 عاما، ونتابع سويا من أجل تحقيق حرية الأسرى والوطن والتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس"، متابعا: "ننتظر الإفراج عن الأخ مروان البرغوثي قريبا، كذلك ماهر يونس، لنحتفل بحريتهما، ونبيّض كل المعتقلات، إن شاء الله".