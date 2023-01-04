https://sputnikarabic.ae/20230104/فلسطين-تبعث-بثلاث-رسائل-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-لـوقف-الانفجار-الوشيك-1071915537.html

فلسطين تبعث بثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لـ"وقف الانفجار الوشيك"

فلسطين تبعث بثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لـ"وقف الانفجار الوشيك"

بعثت فلسطين، بـ"ثلاثة رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T10:01+0000

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وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في رسائله، إن "الدعوة جاءت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ونوه منصور، إلى أن "العام الجديد بدأ باقتحام جديد على المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي اقتحم صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس".وشدد على "ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مؤكدا على ضرورة إرسال رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبر الأكثر تطرفا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.وأشار منصور إلى أن "المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، ومواجهة الأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة.وحث منصور، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره على الاستجابة بسرعة النداءات، وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".

https://sputnikarabic.ae/20230103/نصر-الله-التعرض-للمسجد-الأقصى-لن-يفجر-الوضع-في-فلسطين-بل-في-المنطقة-بأسرها-1071902579.html

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