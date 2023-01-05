https://sputnikarabic.ae/20230105/عقيلة-صالح-وخالد-المشري-يتفقان-في-القاهرة-على-وضع-خارطة-طريق-لحل-الأزمة-الليبية-1071956189.html

عقيلة صالح وخالد المشري يتفقان في القاهرة على وضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

عقيلة صالح وخالد المشري يتفقان في القاهرة على وضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بيانا مشتركا، اليوم الخميس، بشأن الوثيقة الدستورية. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T11:41+0000

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القاهرة- سبوتنيك. واتفق الطرفان، في البيان الصادر بالقاهرة، على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".كما توافقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات".ووجه البيان المشترك، "الشكر إلى مصر على احتضانات وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق".وأثنى الطرفان، على "دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبد الله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-البرلمان-الليبي-يعلن-الاتفاق-مع-مجلس-الدولة-على-الإسراع-في-إجراء-الانتخابات-1071950369.html

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