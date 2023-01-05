https://sputnikarabic.ae/20230105/ما-هي-قدرات-مروحية-النقل-العسكرية-الروسية-الثقيلة-مي-26-تي---2-1071951494.html

ما هي قدرات مروحية النقل العسكري الروسية الثقيلة "مي - 26"؟

ما هي قدرات مروحية النقل العسكري الروسية الثقيلة "مي - 26"؟

تمثل مروحيات النقل العسكرية أهمية كبيرة بالنسبة للجيوش الحديثة التي تخوض معارك على مسافات بعيدة من مواقع تمركز قواتها تتطلب وجود خطوط إمداد سريعة وآمنة عبر... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T10:59+0000

2023-01-05T10:59+0000

2023-01-05T10:59+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتكمن أهمية تلك المروحيات في قدرتها على نقل الجنود والعتاد عبر الجو في وقت قياسي مقارنة بوسائل النقل البرية والبحرية.وتمثل مروحية "مي 26 تي - 2" إحدى مروحيات النقل العسكري الثقيلة التي تطورها روسيا لمها نقل القوات والعتاد العسكري في الداخل وعبر التعليق الخارجي.وتوصف الطائرة بأنها الأضخم والأكثر قوة بين مروحيات النقل العسكري، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تتفوق على أي مروحية أخرى فيما يتعلق بوزن الحمولة والمدى الذي يمكن أن تصل إليها بأقصى حمولة.وتم تصميم "مي 26 تي - 2" لنقل أنواع مختلفة من العتاد العسكري مثل المدافع ذاتية الحركة سواء المجنزرة أو ذات الإطارات، إضافة إلى المدفعية المقطورة.كما يمكن استخدام المروحية الروسية "مي 26 تي - 2" في مهام تشمل:ما هي المواصفات الفنية لمروحية "مي 26 تي - 2"؟وتصنف قوة المروحيات الروسية في المرتبة الثانية عالميا وتضم أكثر من 1500 مروحية بينها مروحيات النقل العسكري بطرازاتها المختلفة.

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رصد عسكري, روسيا