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https://sputnikarabic.ae/20230105/معلومات-عن-مروحيات-شينوك-الأمريكية-التي-تعاقدت-عليها-مصر-1071945116.html
معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي تعاقدت عليها مصر
معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي تعاقدت عليها مصر
تصنف طائرات "شينوك" الأمريكية ضمن مروحيات النقل العسكري الثقيلة، ويرجع تاريخ إنتاجها إلى عام 1961، وكانت أول نسخة منها متوسطة الحمولة وتحمل اسم "واي إتش سي - 1... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:13+0000
2023-01-05T08:13+0000
رصد عسكري
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي العام التالي ظهرت أول نسخة مسلحة من الطائرة وهي "سي إتس - 47 إيه"، ثم ظهرت النسخة "سي إتش 47 بي" عام 1966، بوزن 40 طنا.وفي 1967، تم إنتاج نسخة أخرى هي "سي إتش - 47 سي"، وشاركت النسخة الثلاثة "إيه وبي وسي" في حرب فيتنام مع الجيش الأمريكي.لكن بعد حرب فيتنام بدأت شركة "بوينغ" تطوير نسخة جديدة هي "سي إتش - 47 دي"، ثم النسخة المطورة "سي إتش - 47 إف"، التي تم تزويدها بقمرة قيادة رقمية وأنظمة رفع تمكنها من أداء مهام ميدانية متنوعة، وهي النسخة التي تعاقدت مصر على شراء 12 طائرة منها، حسبما أعلنت الشركة قبل أيام على موقعها الرسمي.ما هي المواصفات الفنية لمروحية "شينوك"؟لماذا تم إيقاف أسطول "شينوك" بالكامل في أغسطس الماضي؟تمتلك مروحيات شينوك "سي إتش - 47" بنسخها المختلفة، تاريخا طويلا يمتد إلى ستينيات القرن الماضي، لكنها تعرضت لحرائق متكرر أجبرت الجيش الأمريكي على إيقاف أسطولها بالكامل قبل أن يعيدها للخدمة جزئيا في الشهر التالي.ففي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الجيش الأمريكي قرر إيقاف أسطوله، الذي يضم نحو 400 مروحية "سي إتش - 47" لحين حل مشكلة احتراق محركاتها.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش الأمريكي إعادة نحو 60 في المئة من مروحيات "شينوك" للخدمة بعدما تم إيقافها، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تقرير آخر.ما هو عدد المروحيات التي تعاقدت عليها مصر؟وذكرت شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات أنها تعاقدت مع الجيش الأمريكي لإنتاج 12 مروحية عسكرية طراز شينوك "سي إتش - 47 إف" المتطورة لصالح الجيش المصري.ونشرت الشركة بيان بهذا الشأن على موقعها الرسمي، الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن قيمة الصفقة تقدر بـ 426 مليون دولار، مشيرة إلى أن مصر ستستبدل أسطولها من النسخة الأقل تطورا "سي إتش - 47 دي" بالنسخة المطورة "سي إتش - 47 إف" للاستفادة من قدراتها كمروحية متعددة المهام.ولفت الموقع إلى أن النسخة "سي إتش - 47 إف" هي نسخة مطورة يستخدمها الجيش الأمريكي ودول أخرى حول العالم بقمرة قيادة رقمية بالكامل وأنظمة قتال متكاملة، إضافة إلى أنظمة التعليق المطورة، التي تمكنها من أداء مهام مختلفة.
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https://sputnikarabic.ae/20220831/مروحيات-الجيش-الأمريكي-تحترق-معلومات-عن-أسطول-شينوك-الذي-تم-إيقافه-1067092793.html
https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-تشتري-12-مروحية-عسكرية-من-بوينغ-الأمريكية-1071931970.html
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رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي تعاقدت عليها مصر

08:13 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Ted S. Warrenمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
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تصنف طائرات "شينوك" الأمريكية ضمن مروحيات النقل العسكري الثقيلة، ويرجع تاريخ إنتاجها إلى عام 1961، وكانت أول نسخة منها متوسطة الحمولة وتحمل اسم "واي إتش سي - 1 بي".
وفي العام التالي ظهرت أول نسخة مسلحة من الطائرة وهي "سي إتس - 47 إيه"، ثم ظهرت النسخة "سي إتش 47 بي" عام 1966، بوزن 40 طنا.
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وفي 1967، تم إنتاج نسخة أخرى هي "سي إتش - 47 سي"، وشاركت النسخة الثلاثة "إيه وبي وسي" في حرب فيتنام مع الجيش الأمريكي.
لكن بعد حرب فيتنام بدأت شركة "بوينغ" تطوير نسخة جديدة هي "سي إتش - 47 دي"، ثم النسخة المطورة "سي إتش - 47 إف"، التي تم تزويدها بقمرة قيادة رقمية وأنظمة رفع تمكنها من أداء مهام ميدانية متنوعة، وهي النسخة التي تعاقدت مصر على شراء 12 طائرة منها، حسبما أعلنت الشركة قبل أيام على موقعها الرسمي.
© AP Photo / Ted S. Warrenمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
© AP Photo / Ted S. Warren

ما هي المواصفات الفنية لمروحية "شينوك"؟

قطر المراوح: 18.2 متر.
الطول مع المراوح مفرودة: 30.1 متر.
طول البدن: 15.4 متر.
الارتفاع: 5.6 متر.
عرض البدن: 3.7 متر.
سعة خزان الوقود: 3 آلاف و914 لترا.
السرعة القصوى للطائرة: 302 كلم/ ساعة.
نصف قطر العمليات: 370 كلم.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
الحمولة القصوى: 22.6 طن.

لماذا تم إيقاف أسطول "شينوك" بالكامل في أغسطس الماضي؟

تمتلك مروحيات شينوك "سي إتش - 47" بنسخها المختلفة، تاريخا طويلا يمتد إلى ستينيات القرن الماضي، لكنها تعرضت لحرائق متكرر أجبرت الجيش الأمريكي على إيقاف أسطولها بالكامل قبل أن يعيدها للخدمة جزئيا في الشهر التالي.
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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31 أغسطس 2022, 12:16 GMT
ففي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الجيش الأمريكي قرر إيقاف أسطوله، الذي يضم نحو 400 مروحية "سي إتش - 47" لحين حل مشكلة احتراق محركاتها.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش الأمريكي إعادة نحو 60 في المئة من مروحيات "شينوك" للخدمة بعدما تم إيقافها، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تقرير آخر.

ما هو عدد المروحيات التي تعاقدت عليها مصر؟

وذكرت شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات أنها تعاقدت مع الجيش الأمريكي لإنتاج 12 مروحية عسكرية طراز شينوك "سي إتش - 47 إف" المتطورة لصالح الجيش المصري.
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من "بوينغ" الأمريكية
أمس, 16:49 GMT
ونشرت الشركة بيان بهذا الشأن على موقعها الرسمي، الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن قيمة الصفقة تقدر بـ 426 مليون دولار، مشيرة إلى أن مصر ستستبدل أسطولها من النسخة الأقل تطورا "سي إتش - 47 دي" بالنسخة المطورة "سي إتش - 47 إف" للاستفادة من قدراتها كمروحية متعددة المهام.
© AP Photo / John Pennellمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
© AP Photo / John Pennell
ولفت الموقع إلى أن النسخة "سي إتش - 47 إف" هي نسخة مطورة يستخدمها الجيش الأمريكي ودول أخرى حول العالم بقمرة قيادة رقمية بالكامل وأنظمة قتال متكاملة، إضافة إلى أنظمة التعليق المطورة، التي تمكنها من أداء مهام مختلفة.
معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان
معلومات عن مروحيات شينوك الأمريكية التي استولت عليها طالبان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان
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