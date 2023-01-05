https://sputnikarabic.ae/20230105/مزق-قلادته-وطرحه-أرضاتفاصيل-مثيرة-لشجار-حصل-بين-الأمير-ويليام-وهاري-1071957372.html

"مزق قلادته وطرحه أرضا"..تفاصيل مثيرة لشجار حصل بين الأمير ويليام وهاري

"مزق قلادته وطرحه أرضا"..تفاصيل مثيرة لشجار حصل بين الأمير ويليام وهاري

أثار الأمير هاري في سيرته الذاتية المرتقب نشرها قريبا، تفاصيل مثيرة عن هجوم تعرض له من قبل شقيقه ويليام، في منزله بلندن عام 2019. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T12:24+0000

2023-01-05T12:24+0000

2023-01-05T12:24+0000

مجتمع

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/09/1067506601_0:0:2775:1560_1920x0_80_0_0_e08e8b4f4aff5e2c0ecf12e332943470.jpg

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".وقال هاري أن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.هذا ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي "إن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه "احتياطياً" في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.

https://sputnikarabic.ae/20221207/في-مسلسل-على-نيتفليكس-الأمير-هاري-يتحدث-عن-لعبة-قذرة-داخل-القصر-الملكي-البريطاني-1070945905.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم