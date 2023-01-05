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https://sputnikarabic.ae/20230105/مزق-قلادته-وطرحه-أرضاتفاصيل-مثيرة-لشجار-حصل-بين-الأمير-ويليام-وهاري-1071957372.html
"مزق قلادته وطرحه أرضا"..تفاصيل مثيرة لشجار حصل بين الأمير ويليام وهاري
"مزق قلادته وطرحه أرضا"..تفاصيل مثيرة لشجار حصل بين الأمير ويليام وهاري
أثار الأمير هاري في سيرته الذاتية المرتقب نشرها قريبا، تفاصيل مثيرة عن هجوم تعرض له من قبل شقيقه ويليام، في منزله بلندن عام 2019. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:24+0000
2023-01-05T12:24+0000
مجتمع
العالم
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".وقال هاري أن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.هذا ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي "إن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه "احتياطياً" في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.
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العالم
العالم

"مزق قلادته وطرحه أرضا"..تفاصيل مثيرة لشجار حصل بين الأمير ويليام وهاري

12:24 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Matt Dunhamفي يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن.
في يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Matt Dunham
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أثار الأمير هاري في سيرته الذاتية المرتقب نشرها قريبا، تفاصيل مثيرة عن هجوم تعرض له من قبل شقيقه ويليام، في منزله بلندن عام 2019.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".

لتتصاعد حدة المواجهة بين الشقيقين لدرجة أن ويليام أمسك بياقة هاري، ومزق قلادته، وطرحه على الأرض، ما أدى إلى إصابة هاري في ظهره.

وقال هاري أن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.
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هذا ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي "إن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".
وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه "احتياطياً" في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.
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