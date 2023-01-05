https://sputnikarabic.ae/20230105/ميدفيديف-يتوعد-برد-قوي-ويكشف-عن-هديه-مخيفة-قدمت-إلى-الناتو-1071962758.html
ميدفيديف يتوعد برد قوي ويكشف عن "هديه مخيفة" تقدمها روسيا إلى "الناتو"
ميدفيديف يتوعد برد قوي ويكشف عن "هديه مخيفة" تقدمها روسيا إلى "الناتو"
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إرسال فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية إلى شواطئ دول الناتو بـ "الهدية... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T14:06+0000
2023-01-05T14:06+0000
2023-01-05T14:19+0000
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصورًا تظهر فيه الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، المجهزة بأنظمة صواريخ تفوق سرعة الصوت "تسيركون"، تغادر قاعدة الأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن حلف شمال الأطلسي و"أتباعه" الذين يقتلون الروس "لن يغفر لهم".واختتم ميدفيديف المنشور، قائلا: "سنتحدث معكم بلغة القوة، إذا كنتم لا تفهمون غير ذلك. وننتج أسلحة أكثر حداثة. سننتقم من كل مجرم مقابل كل مواطن يقتل من بلدنا".أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
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روسيا
ميدفيديف يتوعد برد قوي ويكشف عن "هديه مخيفة" تقدمها روسيا إلى "الناتو"
14:06 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إرسال فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية إلى شواطئ دول الناتو بـ "الهدية الرئيسية" إلى التحالف للعام الجديد.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصورًا تظهر فيه الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، المجهزة بأنظمة صواريخ تفوق سرعة الصوت "تسيركون"، تغادر قاعدة الأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.
ونشر ميدفيديف منشورا على تلغرام، قال فيه "الهدية الرئيسية للعام الجديد مع حمولة ذخيرة صواريخ تسيركون أبحرت، أمس، إلى شواطئ دول الناتو. ألف كيلومتر من مداها مع تسعة ماخ تفوق سرعة الصوت والقدرة على استخدام أي ذخيرة مع ضمان التغلب على أي دفاع صاروخي. دعه يقف في مكان ما على بعد 100 ميل من الساحل، أقرب إلى نهر بوتوماك (يتدفق عبر واشنطن). لذا ابتهج!".
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن حلف شمال الأطلسي و"أتباعه" الذين يقتلون الروس "لن يغفر لهم".
واختتم ميدفيديف المنشور، قائلا: "سنتحدث معكم بلغة القوة، إذا كنتم لا تفهمون غير ذلك. وننتج أسلحة أكثر حداثة. سننتقم من كل مجرم مقابل كل مواطن يقتل من بلدنا".
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ
"تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.