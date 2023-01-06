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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/ألمانيا-تعتزم-إرسال-نحو-40-دبابة-ماردر1-إلى-أوكرانيا-1071988750.html
ألمانيا تعتزم إرسال نحو 40 دبابة "ماردر1" إلى أوكرانيا
ألمانيا تعتزم إرسال نحو 40 دبابة "ماردر1" إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني/ ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بنحو 40 دبابة قتالية من طراز "ماردر1" على أن يتم التسليم... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:02+0000
2023-01-06T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأضاف هيبيستريت في إفادة صحفية: "بالنسبة لماردر، نحن نتحدث عن كتيبة واحدة تتكون من حوالي 40 دبابة، ويجب أن تكون هذه المركبات الأربعين جاهزة للتسليم إلى أوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري".يذكر أن بيانا مشتركا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، قد أفاد أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مشاة وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.وتابع البيان أن "ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكانت الخارجية الروسية قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو تشير فيها إلى أنها "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالسلاح.وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير سلبي على الصراع.
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أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

ألمانيا تعتزم إرسال نحو 40 دبابة "ماردر1" إلى أوكرانيا

13:02 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني/ ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بنحو 40 دبابة قتالية من طراز "ماردر1" على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2023.
سبوتنيك. وأضاف هيبيستريت في إفادة صحفية: "بالنسبة لماردر، نحن نتحدث عن كتيبة واحدة تتكون من حوالي 40 دبابة، ويجب أن تكون هذه المركبات الأربعين جاهزة للتسليم إلى أوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري".
يذكر أن بيانا مشتركا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، قد أفاد أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مشاة وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.
وأضاف البيان: "تحقيقا لتلك الغاية، تعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "برادلي"، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "ماردر".
وتابع البيان أن "ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت الخارجية الروسية قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو تشير فيها إلى أنها "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالسلاح.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير سلبي على الصراع.
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