https://sputnikarabic.ae/20230106/إسرائيل-بن-غفير-يزور-سجن-نفحة-وحماس-تعتبرها-سلوك-إجرامي-غير-مسبوق-1071985491.html

إسرائيل.. بن غفير يزور سجن نفحة و"حماس" تصف الزيارة بالسلوك الإجرامي

إسرائيل.. بن غفير يزور سجن نفحة و"حماس" تصف الزيارة بالسلوك الإجرامي

زار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، سجن نفحة لمتابعة إجراءات الأسرى. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T11:00+0000

2023-01-06T11:00+0000

2023-01-06T11:04+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال

العالم العربي

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن إيتمار بن غفير زار سجن نفحة، أمس الخميس، بهدف تفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السجن، والسؤال حول شروط الحياة للأسرى.وأفادت الصحيفة العبرية بأن بن غفير قد زار سجن نفحة برفقة مسؤولي السجون الإسرائيلية، من أجل "التأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة".ومن جانبها، وصفت حركة حماس تلك الزيارة بأنها سلوك إجرامي غير مسبوق بحق الأسرى.ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لسجن نفحة يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون وتشديد الخناق عليهم.وأشار القانوع إلى أن "ما يمارسه إيتمار بن غفير من استفزازات وحماقات وما تخطط له حكومة الاحتلال المتطرفة تصعيد خطير يستهدف المسجد الأقصى والأسرى لا يمكن الصمت عليه ولن يمرره شعبنا مرور الكرام".ويشار إلى أن سجن نفحة العسكري هو معتقل يبعد حوالي 100 كلم عن مدينة بئر السبع جنوب البلاد، وحوالي 200 كلم عن مدينة القدس المحتلة، فيما يعتبر من أشد السجون الإسرائيلية قسوة وضراوة، حيث استحدث هذا السجن خصيصا للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف السجون من أجل عزلهم عن بقية السجون الأخرى، ويضم المئات من الفلسطينيين.

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, العالم العربي