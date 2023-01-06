عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/إسرائيل-بن-غفير-يزور-سجن-نفحة-وحماس-تعتبرها-سلوك-إجرامي-غير-مسبوق-1071985491.html
إسرائيل.. بن غفير يزور سجن نفحة و"حماس" تصف الزيارة بالسلوك الإجرامي
إسرائيل.. بن غفير يزور سجن نفحة و"حماس" تصف الزيارة بالسلوك الإجرامي
زار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، سجن نفحة لمتابعة إجراءات الأسرى. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:00+0000
2023-01-06T11:04+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6b13d415f8eae3295871e5f8436da544.jpg
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن إيتمار بن غفير زار سجن نفحة، أمس الخميس، بهدف تفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السجن، والسؤال حول شروط الحياة للأسرى.وأفادت الصحيفة العبرية بأن بن غفير قد زار سجن نفحة برفقة مسؤولي السجون الإسرائيلية، من أجل "التأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة".ومن جانبها، وصفت حركة حماس تلك الزيارة بأنها سلوك إجرامي غير مسبوق بحق الأسرى.ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لسجن نفحة يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون وتشديد الخناق عليهم.وأشار القانوع إلى أن "ما يمارسه إيتمار بن غفير من استفزازات وحماقات وما تخطط له حكومة الاحتلال المتطرفة تصعيد خطير يستهدف المسجد الأقصى والأسرى لا يمكن الصمت عليه ولن يمرره شعبنا مرور الكرام".ويشار إلى أن سجن نفحة العسكري هو معتقل يبعد حوالي 100 كلم عن مدينة بئر السبع جنوب البلاد، وحوالي 200 كلم عن مدينة القدس المحتلة، فيما يعتبر من أشد السجون الإسرائيلية قسوة وضراوة، حيث استحدث هذا السجن خصيصا للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف السجون من أجل عزلهم عن بقية السجون الأخرى، ويضم المئات من الفلسطينيين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, العالم العربي

إسرائيل.. بن غفير يزور سجن نفحة و"حماس" تصف الزيارة بالسلوك الإجرامي

11:00 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 06.01.2023)
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرTelegram
زار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، سجن نفحة لمتابعة إجراءات الأسرى.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن إيتمار بن غفير زار سجن نفحة، أمس الخميس، بهدف تفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السجن، والسؤال حول شروط الحياة للأسرى.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن بن غفير قد زار سجن نفحة برفقة مسؤولي السجون الإسرائيلية، من أجل "التأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة".
ومن جانبها، وصفت حركة حماس تلك الزيارة بأنها سلوك إجرامي غير مسبوق بحق الأسرى.
ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لسجن نفحة يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون وتشديد الخناق عليهم.
وأشار القانوع إلى أن "ما يمارسه إيتمار بن غفير من استفزازات وحماقات وما تخطط له حكومة الاحتلال المتطرفة تصعيد خطير يستهدف المسجد الأقصى والأسرى لا يمكن الصمت عليه ولن يمرره شعبنا مرور الكرام".
ويشار إلى أن سجن نفحة العسكري هو معتقل يبعد حوالي 100 كلم عن مدينة بئر السبع جنوب البلاد، وحوالي 200 كلم عن مدينة القدس المحتلة، فيما يعتبر من أشد السجون الإسرائيلية قسوة وضراوة، حيث استحدث هذا السجن خصيصا للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف السجون من أجل عزلهم عن بقية السجون الأخرى، ويضم المئات من الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала