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https://sputnikarabic.ae/20230106/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الجديدة-لكييف-تشمل-مركبات-برادلي-وصواريخ-تاو-مضادة-للدبابات-1072000738.html
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل مركبات "برادلي" وصواريخ "تاو" مضادة للدبابات
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل مركبات "برادلي" وصواريخ "تاو" مضادة للدبابات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلنة اليوم والتي تزيد قيمتها على 3.75 مليار دولار، تشمل 50... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T20:34+0000
2023-01-06T20:34+0000
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.وقال رايدر إن "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل 50 عربة قتال من طراز برادلي، و500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز تاو، و250 ألف طلقة عيار 25 مم، ومنظومات صواريخ دفاع جوي من طراز آر آي إم 7 سي سبارو".وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار.وأوضح بلينكن أن مبلغ الحزمة مقسم إلى 2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.وأضاف بلينكن: "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونغرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".
https://sputnikarabic.ae/20230106/بلينكن-قيمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا-تتجاوز-375-مليار-دولار-1072000577.html
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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الولايات
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الولايات

البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل مركبات "برادلي" وصواريخ "تاو" مضادة للدبابات

20:34 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / PARK JI-HWAN مدرعة برادلي الأمريكية
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / PARK JI-HWAN
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلنة اليوم والتي تزيد قيمتها على 3.75 مليار دولار، تشمل 50 مركبة قتال مشاة من طراز "برادلي" و500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "تاو"، بجانب صواريخ دفاع جوي من طراز "آر آي إم 7 سي سبارو".
واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.
وقال رايدر إن "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل 50 عربة قتال من طراز برادلي، و500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز تاو، و250 ألف طلقة عيار 25 مم، ومنظومات صواريخ دفاع جوي من طراز آر آي إم 7 سي سبارو".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بلينكن: قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتجاوز 3.75 مليار دولار
20:11 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار.
وأوضح بلينكن أن مبلغ الحزمة مقسم إلى 2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.
وأضاف بلينكن: "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونغرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".
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