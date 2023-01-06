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https://sputnikarabic.ae/20230106/الصحة-السودانية-تعلن-إجراء-أعمال-صيانة-في-مشارح-الخرطوم-جراء-تحلل-آلاف-الجثث-1071976699.html
الصحة السودانية تعلن إجراء أعمال صيانة في مشارح الخرطوم جراء تحلل آلاف الجثث
الصحة السودانية تعلن إجراء أعمال صيانة في مشارح الخرطوم جراء تحلل آلاف الجثث
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن بدء إعمال اعادة تأهيل وصيانة مشارح الخرطوم جراء تراكم آلاف الجثث منذ أواخر العام 2019. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T01:47+0000
2023-01-06T01:47+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صحفي، مساء الخميس، إن هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري شرعا "في إعادة صيانة وتأهيل مشارح أمبدة ،بشائر، وأم درمان في ولاية الخرطوم بعد أن وصلت المشارح إلى حالة متردية، نسبة لتكدس الجثث بأعداد كبيرة جدًا، حتى فاحت الروائح ونهشتها الفئران مما ينذر بكارثة بيئية وصحية".وأفادت بأن عمليات إعادة التهيئة والتأهيل لم تتضمن نقل أو تشريح أو دفن الجثث.وأوضحت وزارة الصحة إن عمليات تأهيل المشارح شملت توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجثامين ووضعها في أكياس الموتى، علاوة على تعريفها للاحتفاظ بها دون أن تتحلل أو تنهشها القوارض.وتضمن التأهيل فرز جثث الأطفال حديثي الولاية وتكفينهم، إضافة إلى ترتيب المخازن ونظافة الصالات الخارجية وصيانة المكيفات ومراجعة الإنارة وفتح المجاري.يذكر أن وزارة الصحة السودانية أوصت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بإغلاق جميع مشارح الخرطوم إزاء تكدس الجثث.وفي صعيد الموضوع، تشير وسائل إعلام محلية في تقاريرها أن المشارح الخرطوم أصبحت غير قادرة إبقاء أكثر من 3 آلاف جثة ظلت متراكمة منذ أواخر العام 2019.وجدير بالذكر ان مجلس السيادة في السودان، أصدر قرارا بإنشاء لجنة تقصي الحقائق في أيلول/ سبتمبر 2019 حول مصير الذين فقدوا خلال أحداث فض الاعتصام جوار مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم. فيما قررت اللجنة وقتها منع دفن اي جثة فاقدة الهوية حتى الانتهاء من التحريات والتحقيقات.وتتهم لجان المقاومة وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المدنية مجزرة فض الاعتصام حسب وصفهم السلطات الأمنية بتنفيذها التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في حزيران/ يونيو 2019.
https://sputnikarabic.ae/20220926/كارثة-وشيكة-في-السودان-آلاف-الجثث-المتكدسة-بمشرحة-بشائر-تهدد-بانتشار-الطاعون-1068282294.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي

الصحة السودانية تعلن إجراء أعمال صيانة في مشارح الخرطوم جراء تحلل آلاف الجثث

01:47 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن بدء إعمال اعادة تأهيل وصيانة مشارح الخرطوم جراء تراكم آلاف الجثث منذ أواخر العام 2019.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صحفي، مساء الخميس، إن هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري شرعا "في إعادة صيانة وتأهيل مشارح أمبدة ،بشائر، وأم درمان في ولاية الخرطوم بعد أن وصلت المشارح إلى حالة متردية، نسبة لتكدس الجثث بأعداد كبيرة جدًا، حتى فاحت الروائح ونهشتها الفئران مما ينذر بكارثة بيئية وصحية".
وأفادت بأن عمليات إعادة التهيئة والتأهيل لم تتضمن نقل أو تشريح أو دفن الجثث.
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
كارثة وشيكة في السودان... آلاف الجثث المتكدسة بمشرحة "بشائر" تهدد بانتشار الطاعون
26 سبتمبر 2022, 16:40 GMT
وأوضحت وزارة الصحة إن عمليات تأهيل المشارح شملت توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجثامين ووضعها في أكياس الموتى، علاوة على تعريفها للاحتفاظ بها دون أن تتحلل أو تنهشها القوارض.
وتضمن التأهيل فرز جثث الأطفال حديثي الولاية وتكفينهم، إضافة إلى ترتيب المخازن ونظافة الصالات الخارجية وصيانة المكيفات ومراجعة الإنارة وفتح المجاري.
يذكر أن وزارة الصحة السودانية أوصت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بإغلاق جميع مشارح الخرطوم إزاء تكدس الجثث.
وفي صعيد الموضوع، تشير وسائل إعلام محلية في تقاريرها أن المشارح الخرطوم أصبحت غير قادرة إبقاء أكثر من 3 آلاف جثة ظلت متراكمة منذ أواخر العام 2019.
وجدير بالذكر ان مجلس السيادة في السودان، أصدر قرارا بإنشاء لجنة تقصي الحقائق في أيلول/ سبتمبر 2019 حول مصير الذين فقدوا خلال أحداث فض الاعتصام جوار مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم. فيما قررت اللجنة وقتها منع دفن اي جثة فاقدة الهوية حتى الانتهاء من التحريات والتحقيقات.
وتتهم لجان المقاومة وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المدنية مجزرة فض الاعتصام حسب وصفهم السلطات الأمنية بتنفيذها التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في حزيران/ يونيو 2019.
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