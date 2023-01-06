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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عدة-على-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071982083.html
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:01+0000
2023-01-06T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام:" تم تسجيل عملية قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لبلدة كوراخوفو بأربع قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:01 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم على منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.
وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام:" تم تسجيل عملية قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لبلدة كوراخوفو بأربع قذائف من عيار 155 ملم".
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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