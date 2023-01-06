https://sputnikarabic.ae/20230106/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عدة-على-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071982083.html
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:01+0000
2023-01-06T09:01+0000
2023-01-06T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061395729_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_4f5f05a78eb8daba5e52bec90ec9bdeb.jpg
وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام:" تم تسجيل عملية قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لبلدة كوراخوفو بأربع قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061395729_395:0:2714:1739_1920x0_80_0_0_2fdb0d5c55ee01a77aeea64019c15216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم على منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.
وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام:" تم تسجيل عملية قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لبلدة كوراخوفو بأربع قذائف من عيار 155 ملم".
وتواصل
التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.
وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.