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https://sputnikarabic.ae/20230106/بلماضي-يجدد-تعاقده-مع-منتخب-الجزائر-حتى-2026-1071989600.html
بلماضي يجدد تعاقده مع منتخب الجزائر حتى 2026
بلماضي يجدد تعاقده مع منتخب الجزائر حتى 2026
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف تجديد تعاقد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:29+0000
2023-01-06T13:29+0000
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وقال زفيزف في تصريحات أدلى بها لـ"الإذاعة الوطنية الجزائرية": "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني".وأضاف: "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات حتى نهاية 2026".يذكر أن عقد بلماضي مع منتخب الجزائر انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثير الجدل بشأن استمراره مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرا من بطولة أمم أفريقيا الماضية.وكان بلماضي قد تولى قيادة منتخب الجزائر في أغسطس/آب 2018، وقاد الجزائر في 51 مباراة، حقق خلالها فوزا في 34 مباراة وخسر في 5 فقط.كما توج منتخب الجزائر تحت قيادته بلقب أمم أفريقيا في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.
https://sputnikarabic.ae/20220717/رئيس-كاف-منتخب-الجزائر-سيكون-حاضرا-في-مونديال-2026-1065171395.html
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني
رياضة, منتخب الجزائر الوطني

بلماضي يجدد تعاقده مع منتخب الجزائر حتى 2026

13:29 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي
مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
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أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف تجديد تعاقد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي.
وقال زفيزف في تصريحات أدلى بها لـ"الإذاعة الوطنية الجزائرية": "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني".
وأضاف: "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات حتى نهاية 2026".
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رئيس "كاف": منتخب الجزائر سيكون حاضرا في مونديال 2026‏
17 يوليو 2022, 07:54 GMT
يذكر أن عقد بلماضي مع منتخب الجزائر انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثير الجدل بشأن استمراره مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرا من بطولة أمم أفريقيا الماضية.
وكان بلماضي قد تولى قيادة منتخب الجزائر في أغسطس/آب 2018، وقاد الجزائر في 51 مباراة، حقق خلالها فوزا في 34 مباراة وخسر في 5 فقط.
كما توج منتخب الجزائر تحت قيادته بلقب أمم أفريقيا في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.
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