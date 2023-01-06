https://sputnikarabic.ae/20230106/تركمانستان-تعلن-أنها-زودت-الصين-بأكثر-من-350-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-في-13-عاما-1071979746.html
تركمانستان تعلن أنها زودت الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز في 13 عاما
تركمانستان تعلن أنها زودت الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز في 13 عاما
أعلنت تركمانستان أنها قامت بتزويد الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2009، وحتى الآن. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T07:41+0000
2023-01-06T07:41+0000
2023-01-06T07:58+0000
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عشق آباد- سبوتنيك. ووفق مقال له اليوم الجمعة، نشرته صحيفة نيترالني التركمانية قال الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف إن تركمانستان سلمت أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين منذ إطلاقه في عام 2009.ويقوم بيردي محمدوف بزيارة إلى الصين في الفترة من 5 إلى 6 يناير بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال محمدوف: "أصبح خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين، الذي بدأ تشغيله في أواخر عام 2009، أكبر مشروع طاقة مشترك تم تحقيقه في قارة آسيا، وقد تم بالفعل توفير أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبره حتى الآن".تعد تركمانستان واحدة من أكبر أربع دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، إلى جانب روسيا وإيران وقطر.طالع أيضا: إيران: وقف إمدادات الغاز من تركمانستان ينتهك اتفاقا بين البلدين
https://sputnikarabic.ae/20221214/أردوغان-يدعو-إلى-بدء-تصدير-الغاز-من-تركمانستان-إلى-الغرب-1071189205.html
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الصين, أخبار تركمانستان, العالم
الصين, أخبار تركمانستان, العالم
تركمانستان تعلن أنها زودت الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز في 13 عاما
07:41 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 06.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت تركمانستان أنها قامت بتزويد الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2009، وحتى الآن.
عشق آباد- سبوتنيك. ووفق مقال له اليوم الجمعة، نشرته صحيفة نيترالني التركمانية قال الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف إن تركمانستان سلمت أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز
بين تركمانستان والصين منذ إطلاقه في عام 2009.
14 ديسمبر 2022, 11:35 GMT
ويقوم بيردي محمدوف
بزيارة إلى الصين في الفترة من 5 إلى 6 يناير بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال محمدوف: "أصبح خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين، الذي بدأ تشغيله في أواخر عام 2009، أكبر مشروع طاقة مشترك تم تحقيقه في قارة آسيا، وقد تم بالفعل توفير أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبره حتى الآن".
كما قال الرئيس إن التنفيذ الناجح لمشروع خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين "يضع أسس الهيكل المستقبلي لشراكة الطاقة الدولية"، مضيفا أن مشروع الطاقة كان له أثر إيجابي على "الوضع برمته في آسيا" كما "وفر استقرارًا إضافيًا" لنظام العلاقات السياسية والاقتصادية في القارة.
تعد تركمانستان واحدة من أكبر أربع دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، إلى جانب روسيا وإيران وقطر.