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https://sputnikarabic.ae/20221214/أردوغان-يدعو-إلى-بدء-تصدير-الغاز-من-تركمانستان-إلى-الغرب-1071189205.html
أردوغان يدعو إلى بدء تصدير الغاز من تركمانستان إلى الغرب
أردوغان يدعو إلى بدء تصدير الغاز من تركمانستان إلى الغرب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري بدء الأعمال لترتيب نقل الغاز من تركمانستان إلى الأسواق الغربية. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:35+0000
2022-12-14T11:35+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أنقرة- سبوتنيك. في وقت سابق يوم الأربعاء، التقى أردوغان والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، في مدينة أوازة بغرب تركمانستان خلال قمة ثلاثية لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والطاقة والنقل.وقال أردوغان خلال القمة: "نحتاج إلى بدء العمل في القضايا المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي التركماني إلى الأسواق الغربية". كما أعرب عن أمله في إمداد تركيا بالغاز التركماني عبر بحر قزوين.سعى أردوغان لتأكيد أهمية بلاده كمركز لنقل الغاز بين الشرق والغرب في الأشهر الأخيرة. قبل شهرين أصدر الرئيس التركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين بالبدء في تنفيذ مشروع مركز للغاز في تركيا لإيصال الغاز إلى أوروبا.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يدعو إلى بدء تصدير الغاز من تركمانستان إلى الغرب

11:35 GMT 14.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري بدء الأعمال لترتيب نقل الغاز من تركمانستان إلى الأسواق الغربية.
أنقرة- سبوتنيك. في وقت سابق يوم الأربعاء، التقى أردوغان والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، في مدينة أوازة بغرب تركمانستان خلال قمة ثلاثية لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والطاقة والنقل.
وقال أردوغان خلال القمة: "نحتاج إلى بدء العمل في القضايا المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي التركماني إلى الأسواق الغربية". كما أعرب عن أمله في إمداد تركيا بالغاز التركماني عبر بحر قزوين.
سعى أردوغان لتأكيد أهمية بلاده كمركز لنقل الغاز بين الشرق والغرب في الأشهر الأخيرة. قبل شهرين أصدر الرئيس التركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين بالبدء في تنفيذ مشروع مركز للغاز في تركيا لإيصال الغاز إلى أوروبا.
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