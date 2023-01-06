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تركيا: الوضع في أوكرانيا سيزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة
تركيا: الوضع في أوكرانيا سيزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:31+0000
2023-01-06T08:31+0000
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وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".وأضاف، "في الأشهر المقبلة" يبدو أن الصراع في أوكرانيا "سيتصاعد"، وهذا يعني بالإضافة إلى أمور أخرى "أزمة أعمق وطويلة الأمد".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏يذكر أن أنقرة لعبت دورا رئيسيا في عملية تبادل أسرى خلال سبتمبر/أيلول بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا إبرام اتفاق في يوليو/تموز برعاية الأمم المتحدة بين البلدين يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور.
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا: الوضع في أوكرانيا سيزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة

08:31 GMT 06.01.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.
وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".
وأضاف، "في الأشهر المقبلة" يبدو أن الصراع في أوكرانيا "سيتصاعد"، وهذا يعني بالإضافة إلى أمور أخرى "أزمة أعمق وطويلة الأمد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏

يذكر أن أنقرة لعبت دورا رئيسيا في عملية تبادل أسرى خلال سبتمبر/أيلول بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا إبرام اتفاق في يوليو/تموز برعاية الأمم المتحدة بين البلدين يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور.
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