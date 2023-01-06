تركيا: الوضع في أوكرانيا سيزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.
وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".
Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek.— İbrahim Kalın (@ikalin1) January 6, 2023
Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek.
وأضاف، "في الأشهر المقبلة" يبدو أن الصراع في أوكرانيا "سيتصاعد"، وهذا يعني بالإضافة إلى أمور أخرى "أزمة أعمق وطويلة الأمد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن "بلاده مستعدة للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".
يذكر أن أنقرة لعبت دورا رئيسيا في عملية تبادل أسرى خلال سبتمبر/أيلول بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا إبرام اتفاق في يوليو/تموز برعاية الأمم المتحدة بين البلدين يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور.
يذكر أن أنقرة لعبت دورا رئيسيا في عملية تبادل أسرى خلال سبتمبر/أيلول بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا إبرام اتفاق في يوليو/تموز برعاية الأمم المتحدة بين البلدين يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور.