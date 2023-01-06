https://sputnikarabic.ae/20230106/واتسآب-يطرح-ميزة-جديدة-تتخطى-الحظر-وانقطاع-الإنترنت-1071995755.html

‏"واتسآب" يطرح ميزة جديدة تتخطى الحظر وانقطاع الإنترنت

‏"واتسآب" يطرح ميزة جديدة تتخطى الحظر وانقطاع الإنترنت

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن طرحه ميزة جديدة، تمكنه من التوافر لإرسال الرسائل من خلاله، رغم حالات انقطاع خدمة الإنترنت. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T16:27+0000

2023-01-06T16:27+0000

2023-01-06T16:27+0000

مجتمع

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وقال في بيان له إنه أصبح يساعد مستخدميه على الاتصال من خلال خوادم "بروكسي" (في بي إن)، لكي يتمكنوا من البقاء على اتصال بالإنترنت، في حال انقطاعه بشكل عام.وأضاف أن آخر تحديث له يشمل "دعما فنيا" خاصا باستخدام خادم "البروكسي"، من خلال إرشادات محددة، كما أنه يوفر خطوات لمن يرغب في استضافة خادم "بروكسي".وأكد أن "الاتصال عبر خادم "البروكسي" يحافظ على نفس المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي يوفره، موضحًا: "ستظل الرسائل الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها آمنة بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه، وغير مرئية لأي شخص وسيط بينكما، سواء كان "واتسآب" أو شركته المالكة "ميتا" (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف) أو خوادم البروكسي".وقال تطبيق "واتسآب" في بيان له، بشأن الإعلان عن الميزة الجديدة: "أمنيتنا في عام 2023 هو ألا تحدث عمليات قطع الإنترنت هذه أبدا، إن الاضطرابات مثل التي شهدناها في إيران لأشهر متتالية تحرم الناس من حقوق الإنسان، وتمنع الناس من تلقي المساعدة العاجلة، وعلى الرغم من استمرار عمليات الإغلاق هذه، نأمل أن يساعد هذا الحل الأشخاص حيثما كانت هناك حاجة إلى اتصال آمن وموثوق".وكان "واتسآب" طرح خلال 2022 مجموعة من المزايا، وكان من بينها التي أعلن عنها الشهر الماضي، وتسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة "سكرين شوت" لها، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".وتتشابه الميزة مع ميزة في تطبيق الفيديوهات القصيرة "سناب شات"، والذي يتيح أيضا جعل الرسائل النصية تختفي، بمجرد أن يقرأها المستخدم ويغلق الدردشة.

https://sputnikarabic.ae/20221227/واتسآب-يتوقف-عن-العمل-على-49-هاتفا-في-آخر-أيام-2022-1071659742.html

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