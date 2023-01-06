https://sputnikarabic.ae/20230106/وزيرا-الخارجية-الأردني-والأمريكي-يبحثان-تبعات-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-1072001791.html
وزيرا الخارجية الأردني والأمريكي يبحثان تبعات اقتحام بن غفير للأقصى
وزيرا الخارجية الأردني والأمريكي يبحثان تبعات اقتحام بن غفير للأقصى
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الامريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التبعات الخطيرة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T21:46+0000
2023-01-06T21:46+0000
2023-01-06T21:46+0000
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عمان- سبوتنيك. جاء ذلك في اتصال هاتفي وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.وأكد الصفدي لبلينكن "مركزية الدور الأمريكي القيادي في جهود وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وفي تكريس التهدئة ووضع العملية السلمية على مسار يقود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وثمن الصفدي "الموقف الواضح الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات والوصاية الهاشمية عليها، والمؤكد على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تدفع نحو التأزيم وتقوض حل الدولتين".وأكد الصفدي "ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والحؤول دون التصعيد الحتمي الذي سيتفاقم إن استمرت خروقات إسرائيل له".وشدد على أن ما تحتاجه المنطقة هو جهد حقيقي لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وليس المزيد من الخطوات الاستفزازية التصعيدية التي تحاول فرض الأجندات المتطرفة وتهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف.وشدد الوزيران، بحسب بيان الخارجية الأردنية، على أن الأردن والولايات المتحدة سيستمران في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية على أساس حل الدولتين.تجدر الإشارة إلى أن بن غفير اقتحم صباح يوم الثلاثاء الماضي بحماية قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، في اليوم نفسه، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230106/أعضاء-مجلس-الأمن-يشددون-على-الحفاظ-على-الوضع-القائم-في-حرم-المسجد-الأقصى-بالقدس-1071977074.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل
وزيرا الخارجية الأردني والأمريكي يبحثان تبعات اقتحام بن غفير للأقصى
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الامريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التبعات الخطيرة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.
عمان- سبوتنيك
. جاء ذلك في اتصال هاتفي وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأكد الصفدي لبلينكن "مركزية الدور الأمريكي القيادي في جهود وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وفي تكريس التهدئة ووضع العملية السلمية على مسار يقود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وثمن الصفدي "الموقف الواضح الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات والوصاية الهاشمية عليها، والمؤكد على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تدفع نحو التأزيم وتقوض حل الدولتين".
وأكد الصفدي "ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس
ومقدساتها، والحؤول دون التصعيد الحتمي الذي سيتفاقم إن استمرت خروقات إسرائيل له".
وشدد على أن ما تحتاجه المنطقة هو جهد حقيقي لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وليس المزيد من الخطوات الاستفزازية التصعيدية التي تحاول فرض الأجندات المتطرفة وتهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف.
وشدد الوزيران، بحسب بيان الخارجية الأردنية، على أن الأردن والولايات المتحدة سيستمران في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية على أساس حل الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن بن غفير
اقتحم صباح يوم الثلاثاء الماضي بحماية قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، في اليوم نفسه، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى.