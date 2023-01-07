https://sputnikarabic.ae/20230107/إصابة-4-جنود-إسرائيليين-في-انقلاب-مركبة-بالجولان-1072032151.html
إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان
إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة 4 من جنوده، بعد انقلاب مركبة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T21:45+0000
2023-01-07T21:45+0000
2023-01-07T21:45+0000
العالم
الجولان
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن 4 جنود من قواته العسكرية قد أصيبوا بسبب انقلاب مركبتهم العسكرية أثناء نشاط عسكري روتيني.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود وصفت حالتهم بالطفيفة، حيث تم نقلهم للعلاج ثم غادروا المستشفى بسلام.وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب على أنه سيفتح تحقيقا في واقعة انقلاب المركبة العسكرية وإصابة الجنود الأربعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الجولان, إسرائيل
إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة 4 من جنوده، بعد انقلاب مركبة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة.
ونشر الجيش الإسرائيلي
بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن 4 جنود من قواته العسكرية قد أصيبوا بسبب انقلاب مركبتهم العسكرية أثناء نشاط عسكري روتيني.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود وصفت حالتهم بالطفيفة، حيث تم نقلهم للعلاج ثم غادروا المستشفى بسلام.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب على أنه سيفتح تحقيقا في واقعة انقلاب المركبة العسكرية وإصابة الجنود الأربعة.