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https://sputnikarabic.ae/20230107/إصابة-4-جنود-إسرائيليين-في-انقلاب-مركبة-بالجولان-1072032151.html
إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان
إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة 4 من جنوده، بعد انقلاب مركبة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T21:45+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن 4 جنود من قواته العسكرية قد أصيبوا بسبب انقلاب مركبتهم العسكرية أثناء نشاط عسكري روتيني.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود وصفت حالتهم بالطفيفة، حيث تم نقلهم للعلاج ثم غادروا المستشفى بسلام.وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب على أنه سيفتح تحقيقا في واقعة انقلاب المركبة العسكرية وإصابة الجنود الأربعة.
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العالم, الجولان, إسرائيل
العالم, الجولان, إسرائيل

إصابة 4 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة بالجولان

21:45 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة 4 من جنوده، بعد انقلاب مركبة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن 4 جنود من قواته العسكرية قد أصيبوا بسبب انقلاب مركبتهم العسكرية أثناء نشاط عسكري روتيني.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود وصفت حالتهم بالطفيفة، حيث تم نقلهم للعلاج ثم غادروا المستشفى بسلام.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب على أنه سيفتح تحقيقا في واقعة انقلاب المركبة العسكرية وإصابة الجنود الأربعة.
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