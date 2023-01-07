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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة جنوبي البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة جنوبي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة جنوبي البلاد، تنتهي الثلاثاء المقبل. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T21:05+0000
2023-01-07T21:06+0000
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا جنوبي البلاد، بالقرب من مدينتي إيلات ووادي عربة.وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن المناورة العسكرية ستبدأ مساء غدا الأحد على أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهي مناورة قد تم التخطيط لها كجزء من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.وأشار البيان العسكري إلى أن المناورة يعود الهدف منها إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لقواته العسكرية، على أن يتخللها حركة نشطة للقوات وسيسمع خلالها انفجارات.
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إسرائيل, العالم
إسرائيل, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة جنوبي البلاد

21:05 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 21:06 GMT 07.01.2023)
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة جنوبي البلاد، تنتهي الثلاثاء المقبل.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا جنوبي البلاد، بالقرب من مدينتي إيلات ووادي عربة.
وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن المناورة العسكرية ستبدأ مساء غدا الأحد على أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهي مناورة قد تم التخطيط لها كجزء من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.
وأشار البيان العسكري إلى أن المناورة يعود الهدف منها إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لقواته العسكرية، على أن يتخللها حركة نشطة للقوات وسيسمع خلالها انفجارات.
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