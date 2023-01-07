الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة جنوبي البلاد
21:05 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 21:06 GMT 07.01.2023)
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
© AFP 2022 / Jalaa Marey
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة جنوبي البلاد، تنتهي الثلاثاء المقبل.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا جنوبي البلاد، بالقرب من مدينتي إيلات ووادي عربة.
תרגיל צבאי יחל מחר בשעות הערב בחטמ״ר יואב וצפוי להסתיים ביום שלישי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 7, 2023
בתרגיל ישתתפו כלל כוחות הביטחון הפועלים בגזרה על מנת להעלות את רמת הכשירות והמוכנות.
במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכן יישמעו הדי פיצוצים במרחב.
התרגיל תוכנן כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2023
وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن المناورة العسكرية ستبدأ مساء غدا الأحد على أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهي مناورة قد تم التخطيط لها كجزء من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.
وأشار البيان العسكري إلى أن المناورة يعود الهدف منها إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لقواته العسكرية، على أن يتخللها حركة نشطة للقوات وسيسمع خلالها انفجارات.