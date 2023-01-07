https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تعدم-إثنين-لقتل-ضابط-أمن-أثناء-الاحتجاجات-1072010759.html
إيران تعدم شخصين لقتل ضابط أمن أثناء الاحتجاجات
إيران تعدم شخصين لقتل ضابط أمن أثناء الاحتجاجات
نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، الجناة الرئيسيون في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:16+0000
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إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن وكالة “ميزان أونلاين” التابعة لجهاز القضاء الإيراني أن المتهمين “محمد مهدي كرمي” و “محمد حسيني” تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم صباح اليوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني، ونشرت الوكالة جانبا من اعترافات المتهمین.وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العليا في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، حكما صادرا بإعدام شخصين أدينا في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج". كتب مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا في إيران، أمير هاشمي، عبر تويتر، "فيما يخص نتائج استئناف حكم المتهمين الـ 16 في قضية مقتل عنصر قوات التعبئة الشعبية روح الله عجميان، تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني".وأضاف: "حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية (حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا) قد نقض بسبب قصور في التحقيق وأعيد إلى المحكمة للتحقيق فيه مرة أخرى".كما أعلن الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، "تم توجيه الاتهام إلى اثنين من الفرنسيين بالتجسس".وانطلقت بداية من منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي في إيران، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تعلن-تقديم-لائحة-الاتهام-في-قضية-اغتيال-العالم-النووي-محسن-فخري-زادة-إلى-المحكمة-1072008819.html
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أخبار العالم الآن, إيران
إيران تعدم شخصين لقتل ضابط أمن أثناء الاحتجاجات
10:16 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، الجناة الرئيسيون في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"مهر" عن وكالة “ميزان أونلاين” التابعة لجهاز القضاء الإيراني أن المتهمين “محمد مهدي كرمي” و “محمد حسيني” تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم صباح اليوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني، ونشرت الوكالة جانبا من اعترافات المتهمین.
وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العليا في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، حكما صادرا بإعدام شخصين أدينا في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج".
كتب مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا في إيران، أمير هاشمي، عبر تويتر، "فيما يخص نتائج استئناف حكم المتهمين الـ 16 في قضية مقتل عنصر قوات التعبئة الشعبية روح الله عجميان، تم تأييد حكم الإعدام
الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني".
وأضاف: "حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية (حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا) قد نقض بسبب قصور في التحقيق وأعيد إلى المحكمة
للتحقيق فيه مرة أخرى".
كما أعلن الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، "تم توجيه الاتهام إلى اثنين من الفرنسيين بالتجسس".
وانطلقت بداية من منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي في إيران، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".