https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-قطاع-غزة-برميل-بارود-قابل-للانفجار-في-أي-لحظة-1072028620.html

إعلام: قطاع غزة برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة

إعلام: قطاع غزة برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة

توقع موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، أن قطاع غزة سيتحول إلى برميل بارود في وجه السلطات الإسرائيلية في أي لحظة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T18:36+0000

2023-01-07T18:36+0000

2023-01-07T18:36+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

العالم العربي

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وذكر الموقع العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى برميل بارود سينفجر في أي لحظة، وأن التصعيد يمكن أن يعود مرة أخرى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القطاع.وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية مكثفة، سواء برية أو بحرية أو جوية، من أجل التعامل مستقبلا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة وأن الجيش يتوقع عملية اقتحام للحدود الإسرائيلية من قبل الداخل الفلسطيني في القطاع من ناحية البحر أو البر أيضا.وأشار الموقع إلى أن هناك تحذيرات عسكرية إسرائيلية بأنه يمكن للفلسطينيين في القطاع اختراق أو تسلل مجموعات منهم إلى شاطئ زيكيم الإسرائيلي كما سبق وجرى قبل عدة سنوات، حيث نجح بعض قوات كوماندوز فلسطينية في اختراق الشاطئ نفسه والدخول لمئات الأمتار في الداخل الإسرائيلي.وحول عملية الاختراق الأرضي أو البري، فيعتقد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأنه يمكن لقوات عسكرية من المقاومة الفلسطينية اختراق الحاجز الأرضي والدخول إلى الداخل الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تقوم "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي بالتدريب على كيفية منع هذه القوات الفلسطينية من اختراق تلك الحدود المشتركة.وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، أنها قامت بعملية مخابراتية خدعت بها جهاز الشاباك الإسرائيلي.ووفق تحقيق أذاعته قناة "الجزيرة" الإخبارية، في برنامج "ما خفي أعظم"، فقد تمكنت "سرايا القدس" من زراعة عميل مزدوج استطاع خداع المخابرات الإسرائيلية، وتصوير أحد الضباط سرا ثم العودة إلى غزة.وقالت: "المجند 106 خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته المكلف بها كاملةً"، موضحةً أنه "نجح في تصوير ضابط المخابرات الذي التقاه سراً في أحد المطاعم في القدس، قبل أن يعود إلى غزة".وعن فوائد تلك العملية، قالت "سرايا القدس" إنها "أحبطت اغتيال قائد بها، وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين".طالع أيضا: "سرايا القدس" تتوعد بتحويل مستوطنات غلاف غزة إلى "مكان غير قابل للحياة"

https://sputnikarabic.ae/20230106/جدار-إسرائيلي-جديد-في-غزة-ما-الهدف-منه-والتأثيرات-الاقتصادية-على-القطاع؟-1071997647.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي